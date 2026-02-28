Иран перекрыл Ормузский пролив — ключевую артерию поставок ближневосточной нефти. Судна получают сообщения от Корпуса стражей исламской революции Ирана с запретом прохода через пролив.

Об этом сообщает The Times of Israel и ряд других СМИ.

Иран неофициально заблокировал Ормузский пролив

— Пролив является самым важным в мире маршрутом экспорта нефти, который соединяет крупнейших производителей нефти в Персидском заливе, таких как Саудовская Аравия, Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты, с Оманским заливом и Аравийским морем, – пишет издание.

Должностное лицо военно-морской миссии Европейского Союза Аспидес сообщило агентству Reuters, что Иран официально не подтверждал ни одного приказа о блокировании. При этом с судами выходит на связь Корпус стражей исламской революции.

Судна получают VHF-сообщения от КСИР с текстом:

— Ни одному судну не разрешено проходить через Ормузский пролив.

Тегеран годами угрожал перекрыть узкий водный путь в ответ на любую атаку на Исламскую Республику.

В конце января высокопоставленный командир военно-морских сил Иранской революционной гвардии заявлял о возможности закрытия пролива в случае нападения.

Несмотря на регулярные угрозы блокады, Иран ранее не вводил таких мер. Во время недавних военных учений Тегеран на короткое время закрывал часть пролива по соображениям безопасности.

Нефтяные танкеры обходят пролив

Агентство Bloomberg сообщает, что нефтяные танкеры избегают прохода через Ормузский пролив после бомбардировок Ирана со стороны США и Израиля.

Значительное количество судов находится в ожидании вне пролива, часть танкеров развернулась.

Капитаны танкеров сообщали о радиосообщениях якобы от иранского флота с запретом прохода через Ормузский пролив.

Официального сообщения от Ирана нет, однако большинство судовладельцев выбрали осторожную стратегию.

Ранее США предупредили судоходные компании региона о необходимости держаться на дистанции 30 морских миль от американских военных объектов.

Часть судов продолжает транзит. По данным мониторинга движения судов, собранного Bloomberg, после предупреждений семь судов вышли из Ормузского пролива, а шесть — вошли.

Резкое сокращение движения стало первым признаком перебоев на товарных рынках после решения США нанести удар по Ирану.

Цена на нефть реагирует на обострение

Как пишет Reuters, цена на нефть традиционно отражает уровень напряженности на Ближнем Востоке.

Иран является одним из крупнейших производителей нефти. Страна расположена напротив богатого нефтью Аравийского полуострова через Ормузский пролив.

Через этот маршрут проходит около 20% мировых поставок нефти. Конфликт может привести к ограничению поставок и росту стоимости сырья.

В пятницу стоимость нефти марки Brent crude составляла около 73 долларов за баррель. Это примерно на 20% больше, чем в начале года.

Четыре источника сообщили, что после ударов Израиля и США по Ирану ряд крупных нефтяных компаний и торговых домов временно приостановил поставки сырой нефти и топлива через Ормузский пролив.

Главный экономист компании Capital Economics Уильям Джексон заявил, что даже в случае локального характера конфликта Brent может вырасти до около 80 долларов. Это соответствует максимуму во время 12-дневной войны в Иране в прошлом июне.

Если конфликт продлится дольше и повлияет на поставки, стоимость нефти может достигнуть 100 долларов за баррель. Такой сценарий добавит примерно 0,6–0,7% к уровню мировой инфляции.

Где расположен Ормузский пролив

Ормузский пролив расположен на юго-востоке Ближнего Востока между Ираном на севере и Оманом и Объединенными Арабскими Эмиратами на юге.

Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом, а далее — с Аравийским морем и Индийским океаном.

Длина Ормузского пролива составляет 195 километров. Ширина колеблется от 55 до 95 километров. Средняя глубина достигает примерно 27,5 метра, в самой глубокой точке — 229 метров.

Среди основных портов поблизости пролива — Бендер-Аббас в Иране и Эль-Хасаб в Омане.

Пролив является ключевым маршрутом между нефтедобывающими странами Персидского залива — Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ — и мировыми рынками.

Ормузский пролив территориально разделен между тремя государствами. Северное побережье контролирует Иран.

Южное побережье принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам. Оман имеет в своем составе полуостров Мусандам — полуэнклев с выходом к южному берегу пролива.

Через Ормузский пролив транспортируют примерно 20–30% мирового морского экспорта нефти и значительные объемы сжиженного природного газа.

Пролив имеет стратегическое значение для глобальной энергетической стабильности, поскольку является единственным морским маршрутом экспорта нефти для большинства стран Ближнего Востока.

Любое нарушение судоходства в этом регионе может привести к серьезным последствиям для мировой экономики и резкому росту цен на нефть и другие энергоносители.

