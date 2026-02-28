Президент Франции Эммануэль Макрон призывает срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за начала боевых действий между США, Израилем и Ираном.

Об этом Эммануэль Макрон заявил в посте в соцсети X.

Макрон созывает Совбез ООН

По словам президента Франции, начало войны между США, Израилем и Ираном имеет серьезные последствия для международного мира и безопасности.

Макрон подчеркнул, что в этот решающий момент Франция принимает все необходимые меры для защиты:

национальной территории;

граждан Франции;

французских интересов на Ближнем Востоке.

Он также заявил о готовности Франции задействовать необходимые ресурсы для защиты своих ближайших партнеров, если те обратятся за помощью.

Президент Франции подчеркнул, что дальнейшая эскалация опасна для всех сторон и должна быть немедленно прекращена.

По его словам, иранский режим должен осознать, что у него нет другого выбора, кроме:

добросовестного участия в переговорах;

прекращения ядерной программы;

остановки баллистической программы;

отказа от дестабилизирующей деятельности в регионе.

Макрон подчеркнул, что это является абсолютной необходимостью для безопасности всего Ближнего Востока.

Отдельно он заявил, что иранский народ должен получить возможность свободно строить свое будущее, а массовые убийства и репрессии со стороны исламского режима лишают граждан этого права.

По словам Макрона, Франция, оставаясь верной своим принципам и осознавая международную ответственность, официально инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Президент также сообщил, что находится в тесном контакте с европейскими партнерами и государствами Ближнего Востока.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал иранский народ восстать против действующей власти в Тегеране и сменить режим.

Это заявление прозвучало после начала американо-израильских ударов по Ирану.

Нетаньяху заявил, что нельзя допустить, чтобы иранский режим получил ядерное оружие, которое, по его словам, представляет угрозу для всего человечества.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес так называемый превентивный удар по территории Ирана, после чего в стране было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы ответных ударов с использованием баллистических ракет и беспилотников.

