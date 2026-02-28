Президент Франції Еммануель Макрон закликає терміново скликати засідання Ради Безпеки ООН через початок бойових дій між США, Ізраїлем та Іраном.

Про це Емманюель Макрон заявив у дописі в соцмережі X.

Макрон скликає Радбез ООН

За словами президента Франції, початок війни між США, Ізраїлем та Іраном має серйозні наслідки для міжнародного миру та безпеки.

Зараз дивляться

Макрон наголосив, що в цей вирішальний момент Франція вживає всіх необхідних заходів для захисту:

національної території;

громадян Франції;

французьких інтересів на Близькому Сході.

Він також заявив про готовність Франції залучити необхідні ресурси для захисту своїх найближчих партнерів, якщо ті звернуться по допомогу.

Президент Франції наголосив, що подальша ескалація є небезпечною для всіх сторін і має бути негайно припинена.

За його словами, іранський режим повинен усвідомити, що не має іншого вибору, окрім:

добросовісної участі в переговорах;

припинення ядерної програми;

зупинки балістичної програми;

відмови від дестабілізаційної діяльності в регіоні.

Макрон наголосив, що це є абсолютною необхідністю для безпеки всього Близького Сходу.

Окремо він заявив, що іранський народ має отримати можливість вільно будувати власне майбутнє, а масові вбивства та репресії з боку ісламського режиму позбавляють громадян цього права.

За словами Макрона, Франція, залишаючись вірною своїм принципам і усвідомлюючи міжнародну відповідальність, офіційно ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН.

Президент також повідомив, що перебуває в тісному контакті з європейськими партнерами та державами Близького Сходу.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав іранський народ повстати проти чинної влади в Тегерані та змінити режим.

Ця заява пролунала після початку американо-ізраїльських ударів по Ірану.

Нетаньягу заявив, що не можна допустити, аби іранський режим отримав ядерну зброю, яка, за його словами, становить загрозу для всього людства.

Нагадаємо, що 28 лютого Ізраїль завдав так званого превентивного удару по території Ірану, після чого в країні було оголошено надзвичайний стан через загрозу ударів у відповідь із використанням балістичних ракет і безпілотників.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.