В Тель-Авиве по меньшей мере 20 человек получили ранения в результате попадания иранской баллистической ракеты вечером 28 февраля. От полученных травм погибла женщина.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильскую службу скорой помощи (MDA).

Иран нанес ракетный удар по Тель-Авиву: какие последствия

Медики отметили, что среди раненых — женщина около 40 лет, которая находилась в критическом состоянии. Спасатели оказывали ей экстренную помощь непосредственно на месте происшествия перед транспортировкой в больницу.

Впоследствии появилось сообщение, что она скончалась.

Кроме того, представители MDA сообщили о госпитализации 40-летнего мужчины в тяжелом состоянии.

Aftermath of the Iranian missile attack that hit Tel Aviv. pic.twitter.com/mzlqjbSDWO — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Медицинскую помощь также получают 30-летний мужчина и женщина в возрасте около 90 лет, состояние которых медики оценивают как средней тяжести.

Еще 17 человек получили легкие ранения. Большинство пострадавших уже доставлены в больницы города. Спасатели продолжают осмотр мест попаданий и падения обломков ракеты.

Iranian missile hits Tel Aviv. Pray for Israel.???????????? pic.twitter.com/dkmg6cgyqo — Eli Afriat ???????? (@EliAfriatISR) February 28, 2026

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что новая волна ударов по Израилю нацелена на “военные и связанные с безопасностью” объекты.

По данным государственных СМИ Ирана, атакам подверглись израильская военно-морская база в порту Хайфа, авиабаза Рамат-Давид на севере страны и военные объекты в городе Ашдод.

Напомним, утром 28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану.

Президент США Дональд Трамп заявил о начале американской военной кампании против Ирана с целью нейтрализации угроз со стороны режима аятолл.

Вечером Трамп подтвердил ликвидацию лидера Ирана аятоллы Хаменеи и других руководителей страны.

