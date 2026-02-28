У Тель-Авіві щонайменше 20 людей отримали поранення внаслідок влучання іранської балістичної ракети ввечері 28 лютого. Від отриманих травм загинула жінка.

Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на ізраїльську службу швидкої допомоги (MDA).

Іран вдарив ракетою по Тель-Авіву: які наслідки

Медики зазначили, що серед поранених – жінка близько 40 років, яка перебувала у критичному стані. Рятувальники надавали їй екстрену допомогу безпосередньо на місці події перед транспортуванням до лікарні.

Згодом з’явилося повідомлення, що вона померла.

Крім того, представники MDA повідомили про госпіталізацію 40-річного чоловіка у важкому стані.

Aftermath of the Iranian missile attack that hit Tel Aviv. pic.twitter.com/mzlqjbSDWO — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Медичну допомогу також отримують 30-річний чоловік та жінка віком близько 90 років, стан яких медики оцінюють як середньої тяжкості.

Ще 17 осіб отримали легкі поранення. Більшість постраждалих вже доставлені до лікарень міста. Рятувальники продовжують огляд місць влучань та падіння уламків ракети.

Iranian missile hits Tel Aviv. Pray for Israel.???????????? pic.twitter.com/dkmg6cgyqo — Eli Afriat ???????? (@EliAfriatISR) February 28, 2026

В іранському Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що нова хвиля ударів по Ізраїлю націлена на “військові та пов’язані з безпекою” об’єкти.

За даними державних ЗМІ Ірану, атакам піддалися ізраїльська військово-морська база в порту Хайфа, авіабаза Рамат-Давид на півночі країни та військові об’єкти в місті Ашдод.

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали удару по Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив про початок американської військової кампанії проти Ірану з метою нейтралізації загроз з боку режиму аятол.

Увечері Трамп підтвердив ліквідацію лідера Ірану Аятоли Хаменеї та інших керівників країни.

