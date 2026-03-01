Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию 40 иранских командиров, в том числе начальника штаба иранских Вооруженных сил.

Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛа в Telegram.

Ликвидация 40 иранских командиров

По данным военных, в рамках операции Ревущий лев израильские военно-воздушные силы, руководствуясь данными разведки, нанесли удар и ликвидировали семь человек высшего военного командования Ирана. Удары нанесены по нескольким местам в Тегеране.

Среди ликвидированных военных был Абдолрахим Мусави, который занимал должность начальника штаба Вооруженных сил Ирана. Мусави был преемником Мохаммада Багери, начальника штаба иранских вооруженных сил, которого ликвидировали во время удара в июне 2025 года.

Абдолрахим Мусави занимал должность командующего иранской армией и ряд ключевых постов в сфере безопасности. В рамках своих полномочий он контролировал запуск сотен баллистических ракет в сторону территории Израиля.

Также ВВС Израиля уничтожили большинство систем противовоздушной обороны в западной и центральной частях Ирана.

По данным Reuters со ссылкой на источник, 28 февраля во время атаки на Иран был убит верховный лидер страны Али Хаменеи, его тело найдено.

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о гибели аятоллы Али Хаменеи.

