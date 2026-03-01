Ізраїль заявив про ліквідацію начальника штабу ЗС Ірану та ще 39 командирів
Армія оборони Ізраїлю підтвердила ліквідацію 40 іранських командирів, зокрема начальника штабу іранських Збройних сил.
Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу в Telegram.
За даними військових, в межах операції Ревучий лев ізраїльські військово-повітряні сили, керуючись даними розвідки, завдали удару і ліквідували сім осіб вищого військового командування Ірану. Удари завдано по декількох місцях у Тегерані.
Серед ліквідованих військових був Абдолрахім Мусаві, який обіймав посаду начальника штабу Збройних сил Ірану. Мусаві був наступником Мохаммада Багері, начальника штабу іранських збройних сил, якого ліквідували під час удару у червні 2025 року.
Абдолрахім Мусаві обіймав посаду командувача іранської армії та низку ключових посад у сфері безпеки. У рамках своїх повноважень він контролював запуск сотень балістичних ракет у бік території Ізраїлю.
Також ВПС Ізраїлю знищили більшість систем протиповітряної оборони в західній і центральній частинах Ірану.