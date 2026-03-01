Росія запроваджує ідеологічну програму для дошкільнят Добрі ігри.

Про це 1 березня повідомили в Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

Роспропаганда в садочках РФ: про що програма Добрі ігри

Ідеологічна програма Добрі ігри є адаптованою версією шкільного курсу Розмови про важливе, який запровадили у РФ у вересні 2022 року.

У такий спосіб, за даними ЦПД, Кремль планує закладати власне бачення “культурних цінностей”, “патріотизму” та війни проти України навіть у свідомість дітей дошкільного віку.

— Росія системно мілітаризує та ідеологізує дітей із наймолодшого віку. Щоб зберігати контроль над суспільством і виправдовувати війну, режим прагне формувати лояльність ще до того, як діти починають мислити критично, – зазначають у Центрі.

Нова програма Добрі ігри є черговим інструментом ідеологічної обробки, замаскованим під розваги, який готує нове покоління до некритичного прийняття державної пропаганди, зауважують у Центрі протидії дезінформації.

Мета таких програм – виховати покоління, яке не ставитиме під сумнів дії влади, сприйматиме війну як норму та віритиме в пропаганду Кремля, зазначили у ЦПД.

Ідеологічна програма Добрі ігри передбачатиме методички для вихователів, а також рекомендації для батьків.

Зауважимо, що, за даними громадської організації КримSOS, наразі практично у кожній школі Криму діють так звані молодіжні військово-патріотичні мілітарні рухи, що готують дітей бути “захисниками Вітчизни”.

Системну мілітаризацію дітей психологи називають інституціоналізованим насильством над психікою, яке змінює не лише поведінку, а й архітектуру мозку.

Воно формує покоління людей із порушеним відчуттям безпеки, викривленим розумінням сили й втраченою довірою до себе.

