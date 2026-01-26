Российская пропаганда распространила фейковую информацию о якобы убийстве военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Харькове.

Об этом сообщили в Харьковском областном ТЦК и СП.

Фейк об убийстве военного ТЦК в Харькове

В Харьковском областном ТЦК и СП заявили, что вражеские информационные ресурсы в очередной раз распространяют вымышленную историю о так называемом национальном сопротивлении мобилизации в Харькове.

В ТЦК подчеркнули, что российские пропагандисты не имеют никаких подтверждений этой новости, поскольку никаких подобных событий не происходило.

Выдумка об убийстве военнослужащего является частью целенаправленной информационной кампании РФ.

Цель таких вбросов, отмечают в областном центре комплектования и социальной поддержки, — настроить украинцев против ТЦК, спровоцировать враждебность к мобилизационным мероприятиям и подтолкнуть общество к силовому сопротивлению, что напрямую вредит обороноспособности Украины и осложняет положение Сил обороны на фронте.

В Харьковском ОТЦК отметили, что продолжают выполнять свои задачи по доукомплектованию подразделений ВСУ.

В то же время военнослужащие без боевого опыта привлекаются к боевым действиям исключительно после прохождения усиленной военной подготовки.

