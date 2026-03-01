Президент США Дональд Трамп заявив, що нове керівництво Ірану хоче з ним поговорити, і він планує це зробити.

Про це пише видання The Atlantic.

Трамп планує поговорити з іранцями

— Вони хочуть поговорити, і я погодився на це, тому я буду з ними розмовляти. Вони мали зробити це раніше. Вони мали раніше запропонувати те, що було дуже практичним і легким для виконання. Вони занадто довго чекали, — сказав Трамп.

Проте коли відбудеться розмова з іранцями, Трамп заявив, що поки не може цього сказати.

Він наголосив, що деякі представники Ірану, які брали участь у переговорах останніми тижнями, мертві.

За словами Трампа, іранці мали укласти угоду із США раніше, але вони грали занадто хитро.

Вчора вранці Дональд Трамп закликав народ Ірану повстати проти нинішнього режиму та взяти під свій контроль свою долю. Американський президент заявив, що задоволений реакцією іранського народу на повалення режиму аятоли Алі Хаменеї.

Після ліквідації Хаменеї в Ірані призначили тимчасового верховного лідера Алірезу Арафі. Він увійшов до складу тимчасової ради, яка виконуватиме обов’язки глави держави до обрання наступника Алі Хаменеї.

Раніше Армія оборони Ізраїлю підтвердила ліквідацію 40 іранських командирів, зокрема начальника штабу іранських Збройних сил Абдолрахіма Мусаві. Президент США Дональд Трамп підтвердив інформацію про загибель аятоли Алі Хаменеї.

