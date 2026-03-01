В Ормузском проливе у Омана атакован подсанкционный нефтяной танкер
- 1 марта у порта Хасаб загорелся танкер Skylight, который находится под санкциями США.
- Пострадали четверо членов экипажа (граждане Индии и Ирана).
- Судно связывают с транспортировкой иранских нефтепродуктов.
В воскресенье, 1 марта, вблизи полуострова Мусандам в Омане в результате атаки загорелся нефтяной танкер Skylight под флагом Палау, который находится под санкциями США.
Об этом сообщает Reuters.
Что известно об атаке
Инцидент произошел примерно в пяти морских милях к северу от порта Хасаб в Мусандаме, в стратегическом Ормузском проливе.
В результате атаки ранения получили четыре человека. Экипаж судна состоял из 15 граждан Индии и пяти граждан Ирана.
Пока не уточняется, чем именно был поражен танкер. В то же время известно, что инцидент произошел после ударов дронов в другой части Персидского залива — в торговом порту Дукм в Аравийском море.
Это первые удары по целям вблизи Омана после недавних атак Тегерана на государства Персидского залива.
Что известно о судне
Согласно открытым данным, зарегистрированным владельцем Skylight является Sea Force Inc., а управление осуществляет Red Sea Ship Management LLC. В компаниях инцидент пока не комментировали.
В декабре 2025 года Министерство финансов США ввело санкции против Red Sea Ship Management и танкера Skylight, обвинив их в незаконной транспортировке иранских нефтепродуктов.
Служба мониторинга судов Tankertrackers.com отмечает, что Skylight — небольшой танкер, который преимущественно использовался для заправки других судов. С 22 февраля он стоял на якоре в провинции Мусандам.
Атаки в Дукме
В воскресенье государственное информационное агентство Омана сообщило об атаке двух дронов на коммерческий порт Дукм. Один иностранный работник получил ранения.
Осколки второго беспилотника упали в районе топливных резервуаров, однако жертв и материального ущерба не зафиксировано.