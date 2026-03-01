В воскресенье, 1 марта, вблизи полуострова Мусандам в Омане в результате атаки загорелся нефтяной танкер Skylight под флагом Палау, который находится под санкциями США.

Об этом сообщает Reuters.

Что известно об атаке

Инцидент произошел примерно в пяти морских милях к северу от порта Хасаб в Мусандаме, в стратегическом Ормузском проливе.

В результате атаки ранения получили четыре человека. Экипаж судна состоял из 15 граждан Индии и пяти граждан Ирана.

Пока не уточняется, чем именно был поражен танкер. В то же время известно, что инцидент произошел после ударов дронов в другой части Персидского залива — в торговом порту Дукм в Аравийском море.

Это первые удары по целям вблизи Омана после недавних атак Тегерана на государства Персидского залива.

Что известно о судне

Согласно открытым данным, зарегистрированным владельцем Skylight является Sea Force Inc., а управление осуществляет Red Sea Ship Management LLC. В компаниях инцидент пока не комментировали.

В декабре 2025 года Министерство финансов США ввело санкции против Red Sea Ship Management и танкера Skylight, обвинив их в незаконной транспортировке иранских нефтепродуктов.

Служба мониторинга судов Tankertrackers.com отмечает, что Skylight — небольшой танкер, который преимущественно использовался для заправки других судов. С 22 февраля он стоял на якоре в провинции Мусандам.

Атаки в Дукме

В воскресенье государственное информационное агентство Омана сообщило об атаке двух дронов на коммерческий порт Дукм. Один иностранный работник получил ранения.

Осколки второго беспилотника упали в районе топливных резервуаров, однако жертв и материального ущерба не зафиксировано.

