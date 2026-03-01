У неділю, 1 березня, поблизу півострова Мусандам в Омані внаслідок атаки загорівся нафтовий танкер Skylight під прапором Палау, який перебуває під санкціями США.

Що відомо про атаку

Інцидент стався приблизно за п’ять морських миль на північ від порту Хасаб у Мусандамі, в стратегічній Ормузькій протоці.

Унаслідок атаки поранення дістали чотири людини. Екіпаж судна складався з 15 громадян Індії та п’яти громадян Ірану.

Наразі не уточнюється, чим саме було уражено танкер. Водночас відомо, що інцидент стався після ударів дронів в іншій частині Перської затоки — у торговому порту Дукм в Аравійському морі.

Це перші удари по цілях поблизу Омана після нещодавніх атак Тегерана на держави Перської затоки.

Що відомо про судно

Згідно з відкритими даними, зареєстрованим власником Skylight є Sea Force Inc., а управління здійснює Red Sea Ship Management LLC. У компаніях інцидент поки не коментували.

У грудні 2025 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Red Sea Ship Management та танкера Skylight, звинувативши їх у незаконному транспортуванні іранських нафтопродуктів.

Служба моніторингу суден Tankertrackers.com зазначає, що Skylight — невеликий танкер, який переважно використовувався для заправки інших суден. З 22 лютого він стояв на якорі в провінції Мусандам.

Атаки в Дукмі

У неділю державне інформаційне агентство Омана повідомило про атаку двох дронів на комерційний порт Дукм. Один іноземний працівник дістав поранення.

Уламки другого безпілотника впали в районі паливних резервуарів, однак жертв і матеріальних збитків не зафіксовано.

