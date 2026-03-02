Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країна збільшить кількість ядерних боєголовок та зміцнить систему стримування на тлі підвищення ризиків глобальних конфліктів, що можуть перетнути ядерний поріг.

Про це повідомляє Reuters.

Франція збільшить ядерний арсенал

– Зараз ми переживаємо період геополітичних потрясінь, сповнений ризиків, – заявив Макрон у промові, виголошеній на базі підводних човнів у Бретані.

Президент Франції наголосив на необхідності “посилення” моделі стримування.

Зараз дивляться

За словами Макрона, “значна” трансформація передбачає поглиблення взаємодії з європейськими союзниками, які виявили у цьому зацікавленість, зокрема з Німеччиною.

Він зазначив, що Німеччина, Польща, Нідерланди, Бельгія та Данія зможуть долучатися до французьких ядерних військових навчань.

Водночас Макрон наголосив, що рішення щодо застосування ядерної зброї залишатимуться виключною компетенцією президента Франції.

Французький лідер також заявив, що за умов невизначеної ситуації можливе розміщення стратегічних активів в інших європейських державах.

За словами Макрона, вони стануть частиною нової доктрини “передового стримування”.

Нагадаємо, у грудні президент Франції заявив, що країна незабаром почне будівництво нового авіаносця попри складну ситуацію з бюджетом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.