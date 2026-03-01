Франція, Німеччина та Велика Британія погрожують Ірану приєднанням до військової операції США та Ізраїлю після атак на своїх військовослужбовців на Близькому Сході.

Спільна заява Франції, Німеччини та Британії щодо Ірану

У спільній заяві Франція, Німеччина та Велика Британія висловили готовність вжити пропорційні оборонні заходи у відповідь на атаки з боку Ірану.

– Лідери E3 (“євротрійки”, йдеться про Францію, Німеччину та Сполучене Королівство, – Ред.) обурені невибірковими та неспівмірними ракетними атаками Ірану проти країн регіону, включно з тими, які не брали участь у військових операціях США та Ізраїлю від початку. Безрозсудні атаки Ірану спрямовані проти наших найближчих союзників та загрожують нашим військовослужбовцям та цивільному населенню у всьому регіоні, – йдеться у спільному зверненні країн, опублікованому на сайті німецького уряду.

Лідери країн закликали Іран “негайно припинити свої безрозсудні атаки” та пообіцяли, що вдадуться до “необхідних заходів для захисту своїх інтересів та інтересів своїх союзників у регіоні”.

– Це може включати, за потреби, застосування пропорційних військових заходів оборони для знищення здатності Ірану запускати ракети та безпілотники, – вказано у спільній заяві трьох європейських лідерів.

Країни наголосили, що домовилися співпрацювати зі Сполученими Штатами та своїми союзниками у регіоні з цього питання.

Нагадаємо, що Іран у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю атакував ракетами і дронами багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Під удари потрапили не лише військові, а й цивільні цілі, як житлові будинки, готелі чи аеропорти. Також атак зазнали військові європейських країн, присутні на Близькому Сході.

