Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ближний Восток
- Госдепартамент призвал американцев немедленно покинуть регион.
- Предупреждение связано с войной США против Ирана.
- Посольство США в Эр-Рияде атаковали дроны.
Государственный департамент США призвал американских граждан немедленно покинуть страны Ближнего Востока из-за «серьезных рисков для безопасности», связанных с войной против Ирана.
Об этом говорится в обновлении безопасности, опубликованном Государственным департаментом США.
Немедленная эвакуация граждан Америки с Ближнего Востока: что известно
Помощница государственного секретаря по консульским вопросам Мора Намдар призвала американцев «выехать сейчас коммерческим транспортом». Предупреждение появилось на фоне роста угроз в регионе.
Как сообщили в Bloomberg, незадолго до этого посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух беспилотников.
По информации властей Саудовской Аравии, инцидент вызвал незначительный пожар и ограниченные материальные повреждения здания.
Жители дипломатического квартала столицы сообщали о взрывах и повышенной активности.
Государственный секретарь США Марко Рубио в видеообращении заявил, что главным приоритетом остается безопасность американцев.
Он осудил атаки Ирана на страны Персидского залива и сообщил, что с начала военной кампании США усилили персонал и ресурсы для информирования граждан.
Рубио также призвал американцев зарегистрироваться в программе Smart Traveler и следить за обновлениями через официальные каналы.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном может длиться примерно четыре недели.
— Это всегда был четырехнедельный процесс. Мы считали, что это займет примерно четыре недели, — сказал американский президент.
Напомним, что атаки по Ирану начались утром 28 февраля. Первым по Ирану ударил Израиль.