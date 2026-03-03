Государственный департамент США призвал американских граждан немедленно покинуть страны Ближнего Востока из-за «серьезных рисков для безопасности», связанных с войной против Ирана.

Об этом говорится в обновлении безопасности, опубликованном Государственным департаментом США.

Немедленная эвакуация граждан Америки с Ближнего Востока: что известно

Помощница государственного секретаря по консульским вопросам Мора Намдар призвала американцев «выехать сейчас коммерческим транспортом». Предупреждение появилось на фоне роста угроз в регионе.

Как сообщили в Bloomberg, незадолго до этого посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух беспилотников.

По информации властей Саудовской Аравии, инцидент вызвал незначительный пожар и ограниченные материальные повреждения здания.

Жители дипломатического квартала столицы сообщали о взрывах и повышенной активности.

Государственный секретарь США Марко Рубио в видеообращении заявил, что главным приоритетом остается безопасность американцев.

Он осудил атаки Ирана на страны Персидского залива и сообщил, что с начала военной кампании США усилили персонал и ресурсы для информирования граждан.

Рубио также призвал американцев зарегистрироваться в программе Smart Traveler и следить за обновлениями через официальные каналы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном может длиться примерно четыре недели.

— Это всегда был четырехнедельный процесс. Мы считали, что это займет примерно четыре недели, — сказал американский президент.

Напомним, что атаки по Ирану начались утром 28 февраля. Первым по Ирану ударил Израиль.

