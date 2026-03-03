Державний департамент США закликав американських громадян негайно залишити країни Близького Сходу через “серйозні ризики для безпеки”, пов’язані з війною проти Ірану.

Про це йдеться в оновленні безпеки, опублікованому Державним департаментом США.

Негайна евакуація громадян Америки з Близького Сходу: що відомо

Помічниця державного секретаря з консульських питань Мора Намдар закликала американців “виїхати зараз комерційним транспортом”. Попередження з’явилося на тлі зростання загроз у регіоні.

Зараз дивляться

Як повідомили у Bloomberg, незадовго до цього посольство США в Ер-Ріяді зазнало атаки двох безпілотників.

За інформацією влади Саудівської Аравії, інцидент спричинив незначну пожежу та обмежені матеріальні пошкодження будівлі.

Мешканці дипломатичного кварталу столиці повідомляли про вибухи та підвищену активність.

Державний секретар США Марко Рубіо у відеозверненні заявив, що головним пріоритетом залишається безпека американців.

Він засудив атаки Ірану на країни Перської затоки та повідомив, що з початку військової кампанії США посилили персонал і ресурси для інформування громадян.

Рубіо також закликав американців зареєструватися у програмі Smart Traveler та стежити за оновленнями через офіційні канали.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що конфлікт з Іраном може тривати приблизно чотири тижні.

— Це завжди був чотиритижневий процес. Ми вважали, що це займе приблизно чотири тижні, — сказав американський президент.

Нагадаємо, що атаки по Ірану розпочалися зранку 28 лютого. Першими по Ірану вдарив Ізраїль.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.