Поки світ уважно стежить за конфліктами на Близькому Сході, поряд із цим регіоном знаходиться ще один надзвичайно важливий для майбутнього світу континент — Африка.

Вона розташована відносно близько до Близького Сходу через Червоне море та Суецький канал, а певні політичні й економічні процеси між цими регіонами взаємопов’язані.

Проте головна особливість Африки сьогодні не лише в її географії, а й у стрімкому зростанні населення.

Скільки населення в Африці, читайте в нашому матеріалі.

Яка чисельність населення Африки в 2026 році

За оцінками ООН, у межах демографічного дослідження UNFPA (Фонд ООН у галузі народонаселення), населення Африки продовжує швидко збільшуватися. Станом на 1 липня 2025 року на континенті проживало близько 1,55 млрд. Для порівняння, у 2024 році населення оцінювалося приблизно у 1,515 млрд осіб. Тож кількість населення Африки у 2026 році ще вища.

Африка є другим за чисельністю населення континентом у світі після Азії. Ще у 2007 році вона вперше перетнула позначку в 1 млрд жителів. За довгостроковими прогнозами ООН, до кінця XXI століття населення Африки може зрости майже до 4 млрд людей.

Хто живе в Африці

Найбільший за кількістю населення регіон — Східна Африка, на яку припадає приблизно третина всіх жителів континенту. Друге місце посідає Західна Африка, де проживає близько 30% населення Африки. Разом ці два регіони формують приблизно 63% усього населення континенту.

Африка, населення якої у 2026 році має великий приріст, вже багато десятиліть залишається континентом, що найшвидше зростає у світі за чисельністю жителів. Така тенденція спостерігається ще з 1970-х років.

Наприклад, у 2025 році річний темп приросту населення становив приблизно 2,26%, і, за прогнозами, він залишатиметься вищим 2% щонайменше до початку 2030-х років. Найшвидше населення збільшується у Середній Африці, де темпи приросту наближаються до 3% на рік.

Для розуміння масштабів лише за один 2025 рік населення Африки збільшилося приблизно на 35 млн людей. Це більше, ніж населення України зараз.

За прогнозами демографів ООН, максимальний щорічний приріст буде у 2041 році, коли він наблизиться до 37 млн людей на рік.

Водночас фахівці наголошують, що всі ці цифри щодо населення Африки 2026 залишаються приблизними оцінками. Точно підрахувати чисельність населення Африки майже неможливо.

У багатьох регіонах континенту перепис населення ніколи не проводився, а частина людей не має документів, паспортів. На це впливає віддаленість сільських територій і слабка система соціального обліку, а також тривалі конфлікти в окремих державах.

Саме тому демографічні показники Африки здебільшого формуються на основі моделей і статистичних оцінок.

