Ескалація на Близькому Сході: які країни може атакувати Іран
Тегеран попередив, що у разі втручання Європи у конфлікт на Близькому Сході він розглядатиме такі дії як акти війни і може завдати ударів по європейських країнах. Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Ірану.
Влада Ірану додала, що навіть оборонні заходи з боку європейських держав можуть розцінюватися як провокація і спровокувати відповідні атаки на їхню територію.
Які країни може атакувати Іран та куди дістануть його ракети, читайте в нашому матеріалі.
Які країни атакував Іран
Атаки почалися після перших ударів з боку армії США. Першими під загрозою опинилися американські військові бази, а також нафтопереробні заводи та кораблі в Ормузькій протоці. Під час перших ударів в ОАЕ постраждали Дубай та Абу-Дабі, у Катарі — база Аль-Удейд.
Які країни обстрілює Іран:
- Саудівська Аравія;
- ОАЕ;
- Катар;
- Кувейт;
- Бахрейн;
- Ірак;
- Оман;
- Ізраїль;
- Йорданія;
- Кіпр.
Які країни може атакувати Іран: зони ураження
Які країни може атакувати Іран, залежить від дальності польоту іранських ракет. За даними Defence Express, Іран має у своєму арсеналі ракети середньої та великої дальності, здатні долати приблизно 1 700–2 000 км у стандартній конфігурації, а деякі — до 3 000 км, якщо зменшити вагу бойового заряду.
Балістичні ракети Sejjil, Ghadr та Emad можуть нести бойову частину до 850 кг і долати до 2 000 км, що ставить потенційно під удар Україну, Молдову, Грецію, Болгарію та Румунію.
Відстань дозволяє покривати західну частину Чорного моря та південну Балкан, що робить ці держави зонами ризику у разі використання середньої дальності.
Особливу увагу привертає ракета Khorramshahr, адже з повною бойовою частиною вагою 1 800 кг вона долає до 2 000 км, а при меншому заряді може літати до 3 000 км.
Це значно розширює потенційну зону ураження, включно з Німеччиною, Італією та іншими країнами Західної та Центральної Європи.
Крім балістичних систем, Іран використовує крилаті ракети Soumar з дальністю 2 000–3 000 км та безпілотники Shahed-136, які можуть досягати 2 500 км, особливо якщо їх запускати ближче до території Європи.
У підсумку, залежно від вибору ракети або платформи, території від України і Молдови до держав Центральної та Західної Європи можуть потрапити до потенційної зони ураження.
Саме дальність польоту і географічне розташування пускових установок визначають, які країни можуть стати мішенню у разі ескалації конфлікту.