Тегеран попередив, що у разі втручання Європи у конфлікт на Близькому Сході він розглядатиме такі дії як акти війни і може завдати ударів по європейських країнах. Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Ірану.

Влада Ірану додала, що навіть оборонні заходи з боку європейських держав можуть розцінюватися як провокація і спровокувати відповідні атаки на їхню територію.

Які країни може атакувати Іран та куди дістануть його ракети, читайте в нашому матеріалі.

Які країни атакував Іран

Атаки почалися після перших ударів з боку армії США. Першими під загрозою опинилися американські військові бази, а також нафтопереробні заводи та кораблі в Ормузькій протоці. Під час перших ударів в ОАЕ постраждали Дубай та Абу-Дабі, у Катарі — база Аль-Удейд.

Які країни обстрілює Іран:

Саудівська Аравія;

ОАЕ;

Катар;

Кувейт;

Бахрейн;

Ірак;

Оман;

Ізраїль;

Йорданія;

Кіпр.

Які країни може атакувати Іран: зони ураження

Які країни може атакувати Іран, залежить від дальності польоту іранських ракет. За даними Defence Express, Іран має у своєму арсеналі ракети середньої та великої дальності, здатні долати приблизно 1 700–2 000 км у стандартній конфігурації, а деякі — до 3 000 км, якщо зменшити вагу бойового заряду.

Балістичні ракети Sejjil, Ghadr та Emad можуть нести бойову частину до 850 кг і долати до 2 000 км, що ставить потенційно під удар Україну, Молдову, Грецію, Болгарію та Румунію.

Відстань дозволяє покривати західну частину Чорного моря та південну Балкан, що робить ці держави зонами ризику у разі використання середньої дальності.

Особливу увагу привертає ракета Khorramshahr, адже з повною бойовою частиною вагою 1 800 кг вона долає до 2 000 км, а при меншому заряді може літати до 3 000 км.

Це значно розширює потенційну зону ураження, включно з Німеччиною, Італією та іншими країнами Західної та Центральної Європи.

Крім балістичних систем, Іран використовує крилаті ракети Soumar з дальністю 2 000–3 000 км та безпілотники Shahed-136, які можуть досягати 2 500 км, особливо якщо їх запускати ближче до території Європи.

У підсумку, залежно від вибору ракети або платформи, території від України і Молдови до держав Центральної та Західної Європи можуть потрапити до потенційної зони ураження.

Саме дальність польоту і географічне розташування пускових установок визначають, які країни можуть стати мішенню у разі ескалації конфлікту.

