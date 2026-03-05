Иран угрожает ударом по ядерному реактору в Димоне: что нужно знать
- Иранский военный чиновник заявил о готовности нанести эффективный ракетный удар по ядерному реактору вблизи города Димон в Израиле.
- В Тегеране предупредили, что атака может произойти в случае попыток США и Израиля реализовать сценарий смены режима в Иране.
В Иране угрожают “эффективным” ракетным ударом по ядерному реактору возле Димона в Израиле, если представители этой страны и американцы попытаются осуществить смену режима в Тегеране.
Такое заявление сделал иранский военный чиновник, которого цитирует издание Iran Nuances.
Реактор в Димоне под угрозой удара: что известно
Отмечается, что неназванный иранский военный чиновник угрожает направить ракеты на ядерный реактор Димона, а также всю энергетическую инфраструктуру Израиля.
– Мы уже к этому сценарию подготовились, — сообщил он.
Журналисты считают, что Иран запугивает Израиль ядерным апокалипсисом из-за поражения Центра ядерных исследований, который находится в пустыне Негев вблизи города Димона.
Что известно о ядерном реакторе в Димоне
Ядерный реактор в Димоне Израиль, как считается, использует для производства ядерных материалов, которые можно использовать для изготовления ядерного оружия.
В настоящее время информация об этом объекте строго засекречена.
Официально Израиль придерживается политики в отношении ядерного оружия, известной как “ядерная неопределенность”.
Так, Иерусалим отказывается подтверждать или опровергать обладание ядерным оружием.
Напомним, что активная фаза конфликта между США, Израилем и Ираном началась 28 февраля.
После начала боевых действий стороны обмениваются ракетными ударами и атаками беспилотников.
Президент США Дональд Трамп оценил войну США и Израиля с Ираном на 15 баллов из 10.