В Иране угрожают “эффективным” ракетным ударом по ядерному реактору возле Димона в Израиле, если представители этой страны и американцы попытаются осуществить смену режима в Тегеране.

Такое заявление сделал иранский военный чиновник, которого цитирует издание Iran Nuances.

Реактор в Димоне под угрозой удара: что известно

Отмечается, что неназванный иранский военный чиновник угрожает направить ракеты на ядерный реактор Димона, а также всю энергетическую инфраструктуру Израиля.

– Мы уже к этому сценарию подготовились, — сообщил он.

Журналисты считают, что Иран запугивает Израиль ядерным апокалипсисом из-за поражения Центра ядерных исследований, который находится в пустыне Негев вблизи города Димона.

Что известно о ядерном реакторе в Димоне

Ядерный реактор в Димоне Израиль, как считается, использует для производства ядерных материалов, которые можно использовать для изготовления ядерного оружия.

В настоящее время информация об этом объекте строго засекречена.

Официально Израиль придерживается политики в отношении ядерного оружия, известной как “ядерная неопределенность”.

Так, Иерусалим отказывается подтверждать или опровергать обладание ядерным оружием.

Напомним, что активная фаза конфликта между США, Израилем и Ираном началась 28 февраля.

После начала боевых действий стороны обмениваются ракетными ударами и атаками беспилотников.

Президент США Дональд Трамп оценил войну США и Израиля с Ираном на 15 баллов из 10.

