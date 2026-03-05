В Ірані погрожують “ефективним” ракетним ударом по ядерному реактору біля Дімони в Ізраїлі, якщо представники цієї країни та американці спробують здійснити зміну режиму в Тегерані.

Таку заяву зробив іранський військовий чиновник, якого цитує видання Iran Nuances.

Реактор у Дімоні під загрозою удару: що відомо

Неназваний іранський військовий чиновник погрожує спрямувати ракети на ядерний реактор Дімони, а також усю енергетичну інфраструктуру Ізраїлю.

Зараз дивляться

– Ми вже до цього сценарію підготувалися, – повідомив він.

Журналісти вважають, що Іран залякує Ізраїль ядерним апокаліпсисом через ураження Центру ядерних досліджень, який розташований у пустелі Негев поблизу міста Дімона.

Що відомо про ядерний реактор у Дімоні

Ядерний реактор у Дімоні (Ізраїль), як вважається, використовують для виробництва матеріалів, які можуть бути застосовані для виготовлення ядерної зброї.

Наразі інформація про цей об’єкт суворо засекречена.

Офіційно Ізраїль дотримується політики щодо ядерної зброї, відомої як “ядерна неоднозначність”.

Так, Єрусалим відмовляється підтверджувати чи спростовувати володіння ядерною зброєю.

Нагадаємо, що активна фаза конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном розпочалася 28 лютого.

Після початку бойових дій сторони обмінюються ракетними ударами та атаками безпілотників.

Президент США Дональд Трамп оцінив перебіг війни США та Ізраїлю з Іраном на 15 балів з 10.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.