Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс повідомив, що в Європейському Союзі шукають рішення, які дадуть змогу уникнути негативного впливу подій на Близькому Сході на постачання Україні засобів ППО.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

Події в Ірані можуть вплинути на постачання ППО Україні

Єврокомісар наголосив, що ситуація навколо Ірану може позначитися на глобальних постачаннях ракет для систем протиповітряної оборони та спричинити затримки у забезпеченні України.

– Це, безумовно, викликає занепокоєння і в нас, адже ракети для систем протиповітряної оборони зараз дуже активно використовуються збройними силами США, Ізраїлю, арабських країн тощо, – зазначив Кубілюс.

За словами єврокомісара, Сполучені Штати щороку виробляють близько 700 ракет для систем Patriot, що свідчить про обмежені обсяги виробництва.

– Тут може виникнути питання, як гарантувати, щоб постачання Україні не постраждали. Це одне зі стратегічних питань, які ми зараз розглядаємо, – додав Кубілюс.

Кубілюс відвідає заводи-виробники ракет

Він також повідомив, що вже цього тижня особисто розпочне так званий “ракетний тур”.

Під час поїздок єврокомісар планує відвідати європейських виробників для прискорення передачі ракет Україні.

Кубілюс визнав, що Європа не виготовляє ракети для систем Patriot, і це ускладнює оперативне вирішення питання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив удари по військових об’єктах Ірану.

Однак він допустив можливість винекнення труднощів із постачанням ракет і озброєння для української протиповітряної оборони через ескалацію на Близькому Сході.

