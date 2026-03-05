Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники продовжать підтримувати Україну, попри загострення ситуації на Близькому Сході.

Союзники по НАТО продовжать підтримувати Україну

В інтерв’ю Reuters він наголосив, що допомога Києву залишається серед пріоритетів Військового блоку.

За словами Рютте, багато союзників вважають що підтримка операції Сполучених Штатів не заважає підтримці України.

– Багато лідерів у Європі, США та Канаді кажуть, що це має бути “і, і”: переконатися, що як союзники ми підтримуємо те, що роблять американці на Близькому Сході… і водночас переконатися, що Україна має все необхідне, щоб залишатися сильною у боротьбі, – сказав він.

Раніше Рютте закликав союзників не забувати про потреби України в допомозі на тлі посилення військової напруженості на Близькому Сході.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що переймається через можливі труднощі з отриманням ракет і озброєння для української протиповітряної оборони на тлі ескалації на Близькому Сході.

Після чого Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс повідомив, що в Європейському Союзі шукають рішення, які дадуть змогу уникнути негативного впливу подій на Близькому Сході на постачання Україні засобів ППО.

