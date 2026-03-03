Президент України Володимир Зеленський схвально оцінив атаки по військових об’єктах Ірану, однак переймається через можливі труднощі з отриманням ракет і озброєння для української протиповітряної оборони на тлі ескалації на Близькому Сході.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

Зеленський про удари по Ірану

Президент наголосив, що Іран надавав Росії значну військову підтримку, зокрема постачав дрони та ракети.

Зараз дивляться

— Я вважаю, що атака на іранські військові об’єкти була правильним рішенням. Іранці виробляють для Росії велику кількість зброї, особливо дрони та ракети, — сказав він.

Зеленський припустив, що після ударів Тегеран може втратити можливість активно постачати озброєння РФ.

Президент також зазначив, що російський лідер залишається слабким союзником Ірану, оскільки “говорить, але не діє”.

На запитання про наслідки операції в Ірані для України Зеленський відповів, що можуть виникнути труднощі з пошуком ракет і систем для захисту повітряного простору.

За його словами, США та їхні союзники на Близькому Сході можуть потребувати додаткових ракет, зокрема Patriot, для власної оборони.

Він нагадав, що у 2025 році під час 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном програми постачання ракет в Україну були сповільнені.

— Сьогодні цього ще не сталося, але я побоююся, що це може повторитися, — зазначив глава держави.

Також Зеленський визнав ризик того, що ЄС і США, зосередившись на Близькому Сході, можуть зменшити увагу до оборони України.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна готова поділитися унікальним досвідом перехоплення іранських дронів, якщо країни регіону допоможуть досягти тимчасового перемир’я у війні Росії проти України.

— Лідери Близького Сходу мають добрі відносини з росіянами. Вони можуть попросити росіян запровадити місячне припинення вогню, — сказав він у розмові з Bloomberg.

За його словами, після встановлення перемир’я Україна може направити найкращих операторів із перехоплення дронів до країн регіону для захисту цивільного населення.

Ескалація між США, Ізраїлем та Іраном призвела до ударів по військових об’єктах Тегерана. Іран раніше постачав Росії ударні безпілотники Shahed, які активно використовуються проти українських міст.

Зеленський наголосив, що сподівається на обмежений характер іранської кризи, щоб вона не переросла у затяжну війну.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.