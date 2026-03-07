Лидер оппозиции обвинил Орбана в привлечении разведки РФ для влияния на выборы
- Лидер венгерской оппозиции Петер Мадяр заявил, что представители разведки РФ прибыли в Будапешт, чтобы повлиять на результат парламентских выборов.
- Мадяр призвал Виктора Орбана выслать из Венгрии российских агентов.
Лидер венгерской оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр обвинил премьер-министра Виктора Орбана в привлечении представителей российской разведки к парламентским выборам в Венгрии.
Об этом он написал в Facebook.
Лидер венгерской оппозиции заявил о вмешательстве РФ в выборы
Петер Мадяр заявил со ссылкой на источники, что представители российского ГРУ уже прибыли в Будапешт под видом дипломатов. По его словам, их цель — повлиять на результат выборов.
— Я призываю Виктора Орбана немедленно прекратить операцию и выслать из Венгрии российских тайных агентов, которые прибыли сюда под дипломатическим прикрытием, — сказал Мадяр.
Он заявил о требовании созвать заседание комитета национальной безопасности.
Политик подчеркнул, что правительство Орбана получило от стран-союзников Венгрии информацию о вмешательстве России в выборы в стране. Мадяр требует предоставить эту информацию парламенту.
— Безопасность и суверенитет нашей страны укрепляются этими федеральными системами и ответственной, предсказуемой внешней политикой. Они ослаблены отчаянными действиями Виктора Орбана, — написал он.
Мадяр отметил, что действующая “власть, которая стоит на грани поражения, пытается в своих интересах повлиять на выборы в Венгрии через внешнее вмешательство”.
Также политик заявил, что Украина и президент Зеленский являются “угрозой с востока” на одном уровне с “Путиным”.
Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля 2026 года.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что отношения между Киевом и Будапештом могут улучшиться после возможного поражения Виктора Орбана на выборах.