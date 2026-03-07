Лидер венгерской оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр обвинил премьер-министра Виктора Орбана в привлечении представителей российской разведки к парламентским выборам в Венгрии.

Об этом он написал в Facebook.

Лидер венгерской оппозиции заявил о вмешательстве РФ в выборы

Петер Мадяр заявил со ссылкой на источники, что представители российского ГРУ уже прибыли в Будапешт под видом дипломатов. По его словам, их цель — повлиять на результат выборов.

Сейчас смотрят

— Я призываю Виктора Орбана немедленно прекратить операцию и выслать из Венгрии российских тайных агентов, которые прибыли сюда под дипломатическим прикрытием, — сказал Мадяр.

Он заявил о требовании созвать заседание комитета национальной безопасности.

Политик подчеркнул, что правительство Орбана получило от стран-союзников Венгрии информацию о вмешательстве России в выборы в стране. Мадяр требует предоставить эту информацию парламенту.

— Безопасность и суверенитет нашей страны укрепляются этими федеральными системами и ответственной, предсказуемой внешней политикой. Они ослаблены отчаянными действиями Виктора Орбана, — написал он.

Мадяр отметил, что действующая “власть, которая стоит на грани поражения, пытается в своих интересах повлиять на выборы в Венгрии через внешнее вмешательство”.

Также политик заявил, что Украина и президент Зеленский являются “угрозой с востока” на одном уровне с “Путиным”.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля 2026 года.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что отношения между Киевом и Будапештом могут улучшиться после возможного поражения Виктора Орбана на выборах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.