Лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр звинуватив премʼєр-міністра Віктора Орбана у залученні представників російської розвідки до парламентських виборів в Угорщині.

Про це він написав у Facebook.

Лідер угорської опозиції заявив про втручання РФ у вибори

Петер Мадяр заявив з посиланням на джерела, що представники російського ГРУ вже прибули до Будапешта під виглядом дипломатів. За його словами, їхня мета – вплинути на результат виборів.

– Я закликаю Віктора Орбана негайно припинити операцію та вислати з Угорщини російських таємних агентів, які прибули сюди під дипломатичним прикриттям, – сказав Мадяр.

Він заявив про вимогу скликати засідання комітету національної безпеки.

Політик наголосив, що уряд Орбана отримав від країн-союзниць Угорщини інформацію про втручання Росії у вибори в країні. Мадяр вимагає надати цю інформацію парламенту.

– Безпека та суверенітет нашої країни зміцнюються цими федеральними системами та відповідальною, передбачуваною зовнішньою політикою. Вони послаблені відчайдушними діями Віктора Орбана, – написав він.

Мадяр зауважив, що чинна “влада, яка стоїть на межі поразки, намагається у власних інтересах вплинути на вибори в Угорщині через зовнішнє втручання”.

Також політик заявив, що Україна та президент Зеленський є “загрозою зі сходу” на одному рівні з “Путіним”.

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня 2026 року.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що відносини між Києвом і Будапештом можуть покращитися після можливої поразки Віктора Орбана на виборах.

