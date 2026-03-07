Лідер опозиції звинуватив Орбана у залученні розвідки РФ для впливу на вибори
- Лідер угорської опозиції Петер Мадяр заявив, що представники розвідки РФ прибули до Будапешта, щоб вплинути на результат парламентських виборів.
- Мадяр закликав Віктора Орбана вислати з Угорщини російських агентів.
Лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр звинуватив премʼєр-міністра Віктора Орбана у залученні представників російської розвідки до парламентських виборів в Угорщині.
Про це він написав у Facebook.
Петер Мадяр заявив з посиланням на джерела, що представники російського ГРУ вже прибули до Будапешта під виглядом дипломатів. За його словами, їхня мета – вплинути на результат виборів.
– Я закликаю Віктора Орбана негайно припинити операцію та вислати з Угорщини російських таємних агентів, які прибули сюди під дипломатичним прикриттям, – сказав Мадяр.
Він заявив про вимогу скликати засідання комітету національної безпеки.
Політик наголосив, що уряд Орбана отримав від країн-союзниць Угорщини інформацію про втручання Росії у вибори в країні. Мадяр вимагає надати цю інформацію парламенту.
– Безпека та суверенітет нашої країни зміцнюються цими федеральними системами та відповідальною, передбачуваною зовнішньою політикою. Вони послаблені відчайдушними діями Віктора Орбана, – написав він.
Мадяр зауважив, що чинна “влада, яка стоїть на межі поразки, намагається у власних інтересах вплинути на вибори в Угорщині через зовнішнє втручання”.
Також політик заявив, що Україна та президент Зеленський є “загрозою зі сходу” на одному рівні з “Путіним”.
Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня 2026 року.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що відносини між Києвом і Будапештом можуть покращитися після можливої поразки Віктора Орбана на виборах.