Венгерские фактчекеры заявили о фейках РФ с ИИ-изображениями украинских инкассаторов
- Венгерские фактчекеры заявили, что российская пропаганда распространяет фейковые изображения об украинских инкассаторах, созданные ИИ.
- Публикации венгерского таблоида Ripost с этими изображениями получили 48 тыс. реакций, 99% из которых, по оценке фактчекеров, оставили боты.
Российская пропаганда начала кампанию дезинформации с использованием фейковых изображений об украинских инкассаторах. Эти изображения были созданы с помощью искусственного интеллекта.
Об этом сообщает в Facebook венгерский проект, занимающийся фактчекингом Vastagbőr.
Пропаганда РФ распространяет фейки об украинских инкассаторах
Речь идет об изображениях, которые начал публиковать Ripost — таблоид, находящийся под контролем и финансированием партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Фидес.
Венгерские фактчекеры отметили, что публикации Ripost обычно собирают в среднем от 10 до 200 реакций. На этот раз количество реакций достигло 48 тыс. По их оценкам, 99% этих реакций оставили боты.
Большинство таких аккаунтов имеют румынские или молдавские имена. Это свидетельствует о повторном использовании фейковых профилей, которые россияне ранее создали для влияния на выборы в Молдове.
Напомним, 6 марта в Венгрии задержали два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка. Также были задержаны семеро инкассаторов.
Они перевозили наличные деньги и банковские металлы между Райффайзен Банком и Ощадбанком в рамках стандартного межбанковского обслуживания.
В автомобиле было 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.
Украина направила Венгрии ноту с требованием немедленно освободить граждан.
Вчера министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что семеро инкассаторов Ощадбанка, задержанных в Венгрии, пересекли украинскую границу.
Фото: Андрей Пишный