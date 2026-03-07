Российская пропаганда начала кампанию дезинформации с использованием фейковых изображений об украинских инкассаторах. Эти изображения были созданы с помощью искусственного интеллекта.

Об этом сообщает в Facebook венгерский проект, занимающийся фактчекингом Vastagbőr.

Пропаганда РФ распространяет фейки об украинских инкассаторах

Речь идет об изображениях, которые начал публиковать Ripost — таблоид, находящийся под контролем и финансированием партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Фидес.

Венгерские фактчекеры отметили, что публикации Ripost обычно собирают в среднем от 10 до 200 реакций. На этот раз количество реакций достигло 48 тыс. По их оценкам, 99% этих реакций оставили боты.

Большинство таких аккаунтов имеют румынские или молдавские имена. Это свидетельствует о повторном использовании фейковых профилей, которые россияне ранее создали для влияния на выборы в Молдове.

Напомним, 6 марта в Венгрии задержали два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка. Также были задержаны семеро инкассаторов.

Они перевозили наличные деньги и банковские металлы между Райффайзен Банком и Ощадбанком в рамках стандартного межбанковского обслуживания.

В автомобиле было 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Украина направила Венгрии ноту с требованием немедленно освободить граждан.

Вчера министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что семеро инкассаторов Ощадбанка, задержанных в Венгрии, пересекли украинскую границу.

