Семь украинских инкассаторов Ощадбанка, которые были задержаны в Венгрии, пересекли украинскую границу и получают необходимую помощь от консулов.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.

Освобождены украинские инкасаторы, которых удерживали в Венгрии

— Уже доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что нам удалось добиться освобождения семи граждан Украины, удерживавшихся в Будапеште, — заявил министр иностранных дел вечером 6 марта.

Он добавил, что семеро наших граждан находятся в безопасности и уже пересекли границу Украины.

Сейчас они получают помощь от консулов.

— Спасибо нашей команде в МИД и Посольстве Украины в Венгрии, а также правоохранительным органам, государственным учреждениям, государственным банкам и всем, кто помог добиться их освобождения, — отметил глава МИД.

В Ощадбанке сообщили, что семеро инкассаторов получают всю необходимую помощь со стороны финучреждения.

— Они находятся в тяжелом эмоциональном состоянии, а у одного из них на фоне пережитого обострилось хроническое заболевание. Ему оказана необходимая медицинская помощь на украинской границе, — отмечается в сообщении.

Банк сотрудничает с украинскими государственными органами и международными партнерами для установления деталей незаконного задержания сотрудников банка и возвращения инкассаторских автомобилей с перевезенными ценностями.

— Ощадбанк будет настойчиво защищать свои интересы во всех международных инстанциях, — подчеркнули в финучреждении.

Напомним, спикер венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что семерых инкассаторов Ощадбанка планируют депортировать из Венгрии.

По его словам, Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии идентифицировала семерых граждан Украины, которых задержали по подозрению в перевозке крупных партий наличных денег и золота по территории страны.

5 марта в Венгрии задержали два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка.

Они перевозили наличные деньги и банковские металлы между Райффайзен Банком и Ощадбанком в рамках обычного обслуживания между банками.

По данным Ощадбанка, в транспорте было 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Украина направила Венгрии официальную ноту с требованием немедленно освободить граждан.

Фото: Андрей Пышный

