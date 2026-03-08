В Брянске агенты движения АТЕШ уничтожили магистральный электровоз на территории локомотивного депо.

Об этом сообщили в партизанском движении АТЕШ.

Диверсия в Брянске: что известно

Агенты АТЕШ вернулись в то же депо, где, по их словам, уже проводили диверсию в ноябре прошлого года.

В движении отметили, что после предварительного инцидента российская сторона заявляла об ужесточении мер безопасности на объекте. Там якобы увеличили количество охраны, установили новые камеры и ужесточили пропускной режим.

Тем не менее, как утверждает АТЕШ, их агентам удалось снова проникнуть на территорию депо и уничтожить еще один магистральный электровоз.

— Брянский узел остается критически важным для поставки группировки войск Север, терроризирующей пограничные области Украины, – отметили в движении.

По словам представителей АТЕШ, уничтожение локомотива должно повлиять на логистику российских войск.

Ранее мы сообщали о диверсии партизан на Покровском направлении. Агенты АТЕШ вывели из строя два релейных шкафа в Луганске и остановили работу ключевого маршрута поставки российских войск.

