РФ перебросила катера 102 отдельного отряда спецназначения Черноморского флота РФ из Константиновской бухты в Южную, что во временно оккупированном Севастополе.

Об этом 28 февраля сообщили в партизанском движении АТЕШ.

РФ передислоцировала катера в Севастополе: что известно

По данным партизан, противодиверсионные катера проекта 21980 Грачонок закреплены за 102 отдельным отрядом спецназначения Черноморского флота РФ, базирующимся в районе Константиновской бухты.

Именно это подразделение отвечает за борьбу с подводными диверсионными силами и охрану Крымского моста.

Однако, сообщают представители Атеш, в настоящее время суда находятся не в месте постоянной дислокации, а в Южной бухте Севастополя. Их вывели из Константиновской бухты и разместили глубже в акватории города.

Оккупанты заявляют, что перемещение обусловлено “плановыми работами” или “ремонтом”.

В то же время, по оценке активистов, фактически речь идет о попытке рассеять технику и обезопасить от возможных ударов.

— Российское командование опасается потери противодиверсионных катеров в результате атак украинских морских и воздушных дронов, поэтому стремится держать их подальше от уязвимых участков и объектов повышенного риска. Перемещение свидетельствует о нервозности оккупационных сил и признании реальной угрозы, — подчеркнули в движении.

Ранее мы сообщали о диверсии АТЕШ в Брянской области. В результате операции было выведено из строя оборудование электроподстанции, которая обеспечивала энергоснабжение объектов, привлеченных к военной логистике РФ.

