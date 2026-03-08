В Кувейте дроны ударили по Пенсионному фонду и аэропорту: есть погибшие
- Ночью беспилотники атаковали штаб-квартиру Пенсионного фонда Кувейта и международный аэропорт.
- В результате удара в аэропорту повреждены два топливных склада, один из них загорелся.
- МВД сообщило о гибели двух сотрудников, а военные заявили о перехвате вражеских дронов.
В ночь на воскресенье в Кувейте зафиксировали атаки беспилотников на несколько важных объектов, в том числе штаб-квартиру Пенсионного фонда и международный аэропорт страны.
Об этом сообщает Bloomberg.
В Кувейте дроны атаковали ряд объектов
По данным агентства, удары потерпело здание Государственного учреждения социального страхования (PIFSS), которое отвечает за пенсионные выплаты.
В фонде заявили, что продолжат работу по альтернативным локациям. Также там подчеркнули, что все данные были предварительно резервно скопированы, сообщило в воскресенье государственное агентство KUNA.
По информации KUNA, в результате атаки на международный аэропорт Кувейта повреждены два топливных состава. Один из них после удара загорелся.
В то же время Вооруженные силы Кувейта заявили, что их системы противовоздушной обороны перехватили находившиеся в воздушном пространстве страны вражеские беспилотники.
Кроме этого, как сообщает Reuters, Министерство внутренних дел Кувейта заявило, что двое его сотрудников погибли “при исполнении служебных обязанностей”.
Соответствующее сообщение ведомство обнародовало в воскресенье в соцсети X. Детали обстоятельств гибели не уточняются.
В то же время, Кувейт в последнее время перехватывает беспилотники и ракеты, запущенные из Ирана после атак США и Израиля на Исламскую Республику.