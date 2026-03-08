В ночь на воскресенье в Кувейте зафиксировали атаки беспилотников на несколько важных объектов, в том числе штаб-квартиру Пенсионного фонда и международный аэропорт страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

В Кувейте дроны атаковали ряд объектов

По данным агентства, удары потерпело здание Государственного учреждения социального страхования (PIFSS), которое отвечает за пенсионные выплаты.

В фонде заявили, что продолжат работу по альтернативным локациям. Также там подчеркнули, что все данные были предварительно резервно скопированы, сообщило в воскресенье государственное агентство KUNA.

По информации KUNA, в результате атаки на международный аэропорт Кувейта повреждены два топливных состава. Один из них после удара загорелся.

В то же время Вооруженные силы Кувейта заявили, что их системы противовоздушной обороны перехватили находившиеся в воздушном пространстве страны вражеские беспилотники.

Кроме этого, как сообщает Reuters, Министерство внутренних дел Кувейта заявило, что двое его сотрудников погибли “при исполнении служебных обязанностей”.

Соответствующее сообщение ведомство обнародовало в воскресенье в соцсети X. Детали обстоятельств гибели не уточняются.

В то же время, Кувейт в последнее время перехватывает беспилотники и ракеты, запущенные из Ирана после атак США и Израиля на Исламскую Республику.

