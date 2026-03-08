У ніч на неділю в Кувейті зафіксували атаки безпілотників на кілька важливих об’єктів, зокрема штаб-квартиру Пенсійного фонду та міжнародний аеропорт країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

У Кувейті дрони атакували низку обʼєктів

За даними агентства, ударів зазнала будівля Державної установи соціального страхування (PIFSS), яка відповідає за пенсійні виплати.

Зараз дивляться

У фонді заявили, що продовжать роботу з альтернативних локацій. Також там наголосили, що всі дані були заздалегідь резервно скопійовані, повідомило в неділю державне агентство KUNA.

За інформацією KUNA, внаслідок атаки на міжнародний аеропорт Кувейту пошкоджено два паливні склади. Один із них після удару загорівся.

Водночас Збройні сили Кувейту заявили, що їхні системи протиповітряної оборони перехопили ворожі безпілотники, які перебували в повітряному просторі країни.

Окрім цього, як повідомляє Reuters, Міністерство внутрішніх справ Кувейту заявило, що двоє його співробітників загинули “під час виконання службових обов’язків”.

Відповідне повідомлення відомство оприлюднило у неділю в соцмережі X. Деталі обставин загибелі не уточнюються.

Водночас зазначається, що Кувейт останнім часом перехоплює безпілотники та ракети, запущені з Ірану після атак США та Ізраїлю на Ісламську Республіку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.