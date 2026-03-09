Соединенные Штаты Америки и Южная Корея начали масштабные ежегодные военные учения Freedom Shield на Корейском полуострове.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Совместные военные учения США и Южной Кореи: что известно

Учения Freedom Shield продлятся до 19 марта. В них примут участие около 18 тыс. военнослужащих.

Маневры предусматривают реалистичные сценарии военного времени, которые учитывают различные аспекты современных боевых действий.

В этом году союзники планируют провести 22 полевых тренировки. Это примерно половина от 51 учений, проводившихся в прошлом году.

Одной из ключевых целей маневров является оценка условий для передачи оперативного управления войсками в военное время (OPCON) от США к Южной Корее.

Ожидается, что передача контроля может произойти в течение пятилетнего президентского срока действующего президента страны Ли Чжэ Мена, который продлится до 2030 года.

По данным СМИ, учения проходят на фоне усиления обеспокоенности по поводу военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией.

В частности, союзники обеспокоены возможным предоставлением Москвой технической поддержки Пхеньяну в программах разработки вооружений.

В то же время правительство Южной Кореи решило распределить часть полевых учений в течение года, чтобы не концентрировать все маневры в одном периоде.

Такой подход, по замыслу Сеула, должен помочь создать условия для возможного диалога между Северной Кореей и США накануне запланированного визита президента США Дональда Трампа в Китай в начале апреля.

В Пхеньяне традиционно критикуют совместные военные учения союзников, называя их репетицией вторжения.

В ответ на подобные маневры Северная Корея часто проводит ракетные пуски или другие военные провокации.

