Сполучені Штати Америки та Південна Корея розпочали масштабні щорічні військові навчання Freedom Shield на Корейському півострові.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

Спільні військові навчання США та Південної Кореї: що відомо

Навчання Freedom Shield триватимуть до 19 березня. У них візьмуть участь близько 18 тис. військовослужбовців.

Маневри передбачають реалістичні сценарії воєнного часу, які враховують різні аспекти сучасних бойових дій.

Цьогоріч союзники планують провести 22 польові тренування. Це приблизно половина від 51 навчання, що проводилися минулого року.

Однією з ключових цілей маневрів є оцінка умов для передачі оперативного управління військами у воєнний час (OPCON) від США до Південної Кореї.

Очікується, що передача контролю може відбутися протягом п’ятирічного президентського терміну чинного президента країни Лі Чже Мьона, який триватиме до 2030 року.

За даними ЗМІ, навчання проходять на тлі посилення занепокоєння щодо військової співпраці між Північною Кореєю та Росією.

Зокрема, союзники стурбовані можливим наданням Москвою технічної підтримки Пхеньяну у програмах розробки озброєнь.

Водночас уряд Південної Кореї вирішив розподілити частину польових навчань протягом року, щоб не концентрувати всі маневри в одному періоді.

Такий підхід, за задумом Сеула, має допомогти створити умови для можливого діалогу між Північною Кореєю та США напередодні запланованого візиту президента США Дональда Трампа до Китаю на початку квітня.

Торік союзники провели 51 подібне навчання.

У Пхеньяні традиційно критикують спільні військові навчання союзників, називаючи їх репетицією вторгнення.

У відповідь на подібні маневри Північна Корея часто проводить ракетні пуски або інші військові провокації.

