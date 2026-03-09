США и Израиль обсуждали возможность проведения специальной операции на территории Ирана для обеспечения контроля над запасами высокообогащенного урана.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом переговоров.

Спецоперация США и Израиля в Иране: что известно

По данным собеседников издания, Вашингтон и Тель-Авив рассматривают вариант операции, в ходе которой спецподразделения могут получить физический контроль над запасами иранского обогащенного урана.

Сейчас смотрят

Речь идет о около 450 кг урана, обогащенного до 60%, который в случае дальнейшего обогащения может быть использован для создания ядерного оружия.

Для проведения такой миссии военным пришлось бы действовать в подземных ядерных объектах Ирана, которые хорошо укреплены и защищены.

Пока неясно, может ли это быть операция американских сил, израильских или же обеих стран одновременно.

По словам источников, администрация США рассматривает два возможных сценария:

вывоз урана с территории Ирана;

его разбавление непосредственно на месте, чтобы сделать непригодным для создания ядерного оружия.

В такой миссии могут участвовать не только военные, но и ядерные эксперты, в частности из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не исключает использования наземных сил в случае необходимости.

— Наземные войска возможны, но только по очень веской причине, — сказал он.

На вопрос о возможности операции для обеспечения безопасности ядерных материалов Трамп ответил, что такой вариант может рассматриваться в будущем.

— Возможно, когда-нибудь мы это сделаем. Мы бы не делали этого сейчас. Возможно, позже, — отметил президент США.

В Белом доме добавили, что американский лидер оставляет открытыми все возможные варианты действий.

По оценкам американских и израильских чиновников, основная часть запасов урана хранится в подземных туннелях ядерного объекта в Исфахане, другие запасы могут быть размещены на объектах в Фордо и Натанзе.

США и Израиль считают этот уран серьезной угрозой, ведь в случае обогащения до 90% его может хватить примерно для создания 11 ядерных боезарядов.

Ранее Ассамблея экспертов Ирана избрала новым верховным лидером страны Моджтаба Хаменеи — второго сына покойного аятоллы Али Хаменеи.

Он был утвержден на внеочередном заседании этого органа, в состав которого входят 88 высокопоставленных священнослужителей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.