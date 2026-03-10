Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном “практически завершена”, хотя окончательная победа еще не достигнута.

Об этом он сказал в телефонном комментарии для CBS News, а также во время выступления перед республиканцами во Флориде, сообщает The Guardian.

Заявление Трампа по войне в Иране

По словам Трампа, американо-израильская военная операция существенно ослабила иранские силы.

— Я думаю, что война почти полностью завершена. У них нет ни флота, ни связи, ни военно-воздушных сил, — сказал президент США.

В то же время он отметил, что пока не объявляет миссию США завершенной.

— Мы уже победили во многих аспектах, но победили недостаточно, — добавил Трамп.

Президент также заверил союзников в Республиканской партии, что военная операция США не перерастет в длительный конфликт.

По его словам, это была “краткосрочная операция”, необходимая для устранения угроз.

Несмотря на заявления о возможном завершении войны, американские и израильские самолеты продолжают наносить удары по целям на территории Ирана.

В то же время в Тегеране на улицы вышли большие толпы людей в поддержку нового верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке уже вызвала резкую реакцию мировых энергетических рынков.

По данным CNN, Financial Times и Axios, цены на нефть впервые с 2022 года превысили 100 долларов за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть выросли почти на 14,7%, а эталонная марка Brent подорожала более чем на 12%, до примерно 104 долларов за баррель.

Инвесторы опасаются перебоев с поставками энергоносителей с Ближнего Востока, в частности из-за возможной угрозы судоходству в Ормузском проливе.

Рост цен на нефть также повлиял на финансовые рынки. Фьючерсы на индекс Dow Jones потеряли более 850 пунктов, тогда как индексы S&P 500 и Nasdaq снизились примерно на 1,7%.

На фоне энергетической напряженности в США уже ощутимо выросли цены на топливо.

По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость бензина за неделю повысилась примерно на 16%.

