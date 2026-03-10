Іранські балістичні ракети атакували авіабазу Аль-Азрак у Йорданії, де розміщені німецькі військові.

Про це повідомляє видання Der Spiegel.

Атака Ірану на авіабазу в Йорданії: що відомо

За інформацією журналістів, під час іранського ракетного удару пошкоджено будівлю розміщення німецького контингенту авіабази Аль-Азрак у Йорданії.

Наразі точно не встановлено, чи йдеться про пряме влучання балістичних ракет у базу, чи пошкодження були спричинені уламками після роботи протиповітряної оборони.

Відомо, що в момент удару солдати, які перебували на території авіабази, були в укритті, тому ніхто не постраждав.

Авіабаза вважається відносно безпечним об’єктом, оскільки її захищають американські системи ППО. Окрім німецьких військ, на базі Аль-Азрак також розміщені підрозділи ВПС США.

Німеччина тримає там також два літаки A400M у режимі очікування. Вони призначені для того, щоб у разі потреби швидко забезпечити евакуацію.

Після атаки увага прикута до того, наскільки безпечною залишається ця локація для іноземного військового контингенту.

5 березня Іран уже атакував об’єкти в регіоні. Тоді безпілотники вдарили по аеропорту у Нахічевані в Азербайджані.

У Міністерстві закордонних справ Азербайджану підтвердили, що внаслідок атаки були поранені двоє мирних жителів.

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, удару було завдано далекобійним безпілотником Arash 2.

У Баку засудили атаку, наголосивши, що вона порушує норми міжнародного права та посилює напруженість у регіоні. Після цього до МЗС Азербайджану викликали посла Ірану для вручення ноти протесту.

