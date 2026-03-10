Іран почав встановлювати міни в Ормузькій протоці – найважливішому у світі вузькому морському проході для транспортування енергоресурсів.

Через протоку проходить близько п’ятої частини всієї світової нафти, пише CNN з посиланням на джерела.

Іран мінує Ормузьку протоку

За словами джерел, наразі мінування не є масштабним: протягом останніх кількох днів було встановлено лише кілька десятків мін.

Однак, як зазначив один зі співрозмовників, Іран усе ще зберігає понад 80–90% своїх малих човнів і мінних загороджувачів, тому його сили потенційно можуть встановити сотні мін у протоці.

КВІР Ірану, який нині фактично контролює протоку разом із військово-морськими силами Ірану, має можливість розгорнути “ланцюг” розосереджених суден для встановлення мін, човнів, навантажених вибухівкою, а також берегових ракетних батарей.

Раніше КВІР попереджав, що будь-яке судно, яке проходитиме через протоку, буде атаковане.

– Розвідувальні служби США почали помічати ознаки того, що Іран готується розміщати міни в судноплавному коридорі Ормузької протоки. Іран використовує невеликі судна, які можуть нести по 2–3 міни кожне, – пише у мережі Х Дженіфер Якобс, репортерка CBS News.

Від початку війни цей морський канал фактично залишається закритим. Стан протоки співрозмовники CNN описали як “долину смерті” через високі ризики проходження.

Американські посадовці сьогодні заявили, що ВМС США поки не супроводжували жодних суден через протоку, хоча президент Дональд Трамп сказав, що його адміністрація розглядає варіанти здійснення такого супроводу.

Трамп погрожує нищівними наслідками

Президент США Дональд Трамп заявив у Thruth Sosial, що якщо “Іран встановив будь-які міні в Ормузькій протоці, США вимагають, щоб їх негайно прибрали”.

– Якщо з будь-якої причини міни все ж були встановлені і їх не буде негайно прибрано, військові наслідки для Ірану будуть на рівні, якого ще ніколи не бачили, – сказав він.

Водночас, за словами Трампа, якщо іранці приберуть міни, це стане “великим кроком у правильному напрямку”.

– Ми застосуємо самі технології та ракети, які застосовували проти наркоторговців, щоб назавжди знищувати будь-який човен або судно, яке намагатиметься встановлювати міни в Ормузькій протоці. З ними розберуться швидко і жорстко. Стережіться, – пригрозив він.

