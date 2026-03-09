Моджтабу Хаменеи, сына убитого аятоллы Али Хаменеи, избрали следующим верховным лидером Ирана. Президент США Дональд Трамп назвал его назначение “неприемлемым”.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Трамп готов поддержать убийство Моджтабу Хаменеи

Как отмечает издание, Трамп заявил своим помощникам, что поддержит убийство Хаменеи-младшего, если тот не будет готов уступить требованиям Соединенных Штатов.

Президент США также заявил, что Иран допустил ошибку, когда избрал нового лидера.

Трамп добавил, что говорить о возможном захвате иранской нефти пока преждевременно, однако он не исключил такого сценария.

Эксперты отмечают, что избрание Моджтабы преемником своего отца свидетельствует о сохранении власти сторонниками жесткой линии в Иране. По их мнению, это может затруднить быстрое завершение войны.

Несмотря на это, президент США демонстрирует оптимизм в отношении ситуации.

Дональд Трамп заявил, что США “очень сильно” опережают его первоначальные прогнозы относительно сроков проведения операций в Иране. Ранее он оценивал их в четыре-пять недель.

— Я думаю, что война практически завершена. У них нет флота, нет связи, нет военно-воздушных сил. Их ракеты разлетелись на куски. Их беспилотники уничтожаются повсюду, включая производство беспилотников. Если посмотреть, у них ничего не осталось. В военном смысле ничего не осталось, — заявил Трамп в телефонном интервью телеканалу CBS.

Комментируя заявление нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, Трамп сказал:

— У меня нет для него никакого послания.

Президент США также заявил, что у него есть кандидатура на замену Хаменеи, но не стал раскрывать подробности.

Напомним, 9 марта Моджтабу Хаменеи объявили новым верховным лидером Ирана.

Он — второй сын покойного верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Моджтабу имеет значительное влияние в политических кругах за кулисами и поддерживает тесные связи с КСИР. В то же время он никогда не занимал выборных должностей и формально не занимал руководящих постов в правительстве Ирана.

56-летний Моджтаба большую часть жизни находился в центре политической власти страны, но в основном оставался вне поля зрения общественности.

В 2019 году Соединенные Штаты ввели против него санкции.

