Моджтабу Хаменеї, сина вбитого аятоли Алі Хамінеї, обрали наступним верховним лідером Ірану. Президент США Дональд Трамп назвав його призначення “неприйнятним”.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Трамп готовий підтримати вбивство Моджтабу Хаменеї

Як зазначає видання, Трамп заявив своїм помічникам, що підтримає вбивство Хаменеї-молодшого, якщо той не буде готовий поступитися вимогам Сполучених Штатів.

Президент США також заявив, що Іран припустився помилки, коли обрав нового лідера.

Трамп додав, що говорити про можливе захоплення іранської нафти поки що передчасно, однак він не виключив такого сценарію.

Експерти зазначають, що обрання Моджтаби наступником свого батька свідчить про збереження влади прихильниками жорсткої лінії в Ірані. На їхню думку, це може ускладнити швидке завершення війни.

Попри це президент США демонструє оптимізм щодо ситуації.

Дональд Трамп заявив, що США “дуже сильно” випереджають його початкові прогнози щодо термінів проведення операцій в Ірані. Раніше він оцінював їх у чотири-п’ять тижнів.

– Я думаю, що війна практично завершена. У них немає флоту, немає зв’язку, немає військово-повітряних сил. Їхні ракети розлетілися на шматки. Їхні безпілотники знищуються всюди, включно з виробництвом безпілотників. Якщо подивитися, у них нічого не залишилося. У військовому сенсі нічого не залишилося, – заявив Трамп у телефонному інтерв’ю телеканалу CBS.

Коментуючи заяву нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї, Трамп сказав:

– У мене немає для нього жодного послання.

Президент США також заявив, що має кандидатуру на заміну Хаменеї, але не став розкривати подробиці.

Нагадаємо, 9 березня Моджтабу Хаменеї оголосили новим верховним лідером Ірану.

Він є другим сином покійного верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Моджтабу має значний вплив у політичних колах за лаштунками та підтримує тісні зв’язки з КВІР. Водночас він ніколи не обіймав виборних посад і формально не займав керівних посад в уряді Ірану.

56-річний Моджтаба більшу частину життя перебував у центрі політичної влади країни, але здебільшого залишався поза увагою громадськості.

У 2019 році Сполучені Штати запровадили проти нього санкції.

