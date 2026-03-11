Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что США нанесли серию ударов по 16 иранским минным катерам. Это произошло после сообщений о минировании Ираном Ормузского пролива, через который проходят суда с нефтью из региона.

Информацию об инциденте опубликовало Центральное командование армии США (CENTCOM) в социальной сети X.

Атака США на минные катера Ирана в Ормузском проливе

Дональд Трамп подчеркнул, что атака США на минные катера Ирана произошла из-за угрозы минирования Ормузского пролива.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Министр обороны США Пит Хэгсет также отчитался в соцсетях о ликвидации иранских судов по указанию Трампа.

– Мы не позволим террористам держать Ормузский пролив в заложниках. Ослабленному иранскому режиму: вас официально предупредили! – заявил Хэгсет у себя в Х.

Отметим, что телеканал CBS со ссылкой на разведывательные источники США сообщал, что Иран начал подготовку к минированию Ормузского пролива.

Между тем два источника CNN заявили, что установка мин уже началась, хотя процесс пока не приобрел масштабов.

По их данным, за последние дни было установлено несколько десятков мин. В то же время, как указал собеседник, Иран все еще имеет 80-90 процентов своих малых лодок и минных заградителей, поэтому вполне может продолжить установку еще сотен мин.

В ответ Дональд Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными последствиями.

Отметим, что Ормузский пролив является одной из важнейших артерий для транспортировки нефти из стран Ближнего Востока.

Фактически он не используется гражданскими судами с начала войны Израиля и США против Ирана.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) утверждает, что Иран не допустит экспорта ни одного литра нефти из региона, пока США и Израиль продолжают атаки по стране. Исключения КСИР предлагал сделать для тех государств, которые вышлют со своей территории американских и израильских дипломатов.

Напомним, президент Владимир Зеленский высказал мнение, что мир на данном этапе не готов к Третьей мировой войне, поскольку современные конфликты сочетают новые технологии и масштабные наземные боевые действия.

