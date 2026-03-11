Президент США Дональд Трамп підтвердив інформацію про те, що США завдали серії ударів по 16 іранських мінних катерах. Це сталося після повідомлень про мінування Іраном Ормузької протоки, через яку проходять судна з нафтою з регіону.

Інформацію про інцидент опублікувало Центральне командування армії США (CENTCOM) у соціальній мережі X.

Атака США на мінні катери Ірану в Ормузькій протоці

Дональд Трамп наголосив, що атака США на мінні катери Ірану відбулась через загрозу мінування Ормузької протоки.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Міністр оборони США Піт Гегсет також відзвітував у соцмережах про ліквідацію іранських суден за вказівкою Трампа.

– Ми не дозволимо терористам тримати Ормузьку протоку в заручниках. Ослабленому іранському режиму: вас офіційно попередили! – заявив Гегсет у себе в Х.

Зауважимо, що телеканал CBS із посиланням на розвідувальні джерела США повідомляв, що Іран розпочав підготовку до мінування Ормузької протоки.

Тим часом два джерела CNN заявили, що встановлення мін уже розпочалося, хоча процес поки не набув масштабів.

За їхніми даними, за останні дні було встановлено кілька десятків мін. Водночас, як вказав співрозмовник, Іран все ще має 80-90 відсотків своїх малих човнів і мінних загороджувачів, тому цілком може продовжити встановлення ще сотень мін.

У відповідь Дональд Трамп пригрозив Ірану безпрецедентними наслідками.

Зауважимо, що Ормузька протока є однієї з найважливіших артерій для транспортування нафти з країн Близького Сходу.

Фактично вона не використовується цивільними судами від початку війни Ізраїлю та США проти Ірану.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) стверджує, що Іран не допустить експорту жодного літра нафти з регіону, доки США та Ізраїль продовжують атаки по країні. Винятки КВІР пропонував зробити для тих держав, які вишлють зі своєї території американських та ізраїльських дипломатів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловив думку, що світ на цьому етапі не готовий до Третьої світової війни, оскільки сучасні конфлікти поєднують нові технології та масштабні наземні бойові дії.

