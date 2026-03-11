Американський президент Дональд Трамп заявив, що закінчення війни в Ірані залежить від нього.

Про це пише видання Axios.

Трамп про війну в Ірані

Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном закінчиться незабаром, оскільки практично не залишилося нічого, по чому можна було б завдати ударів.

— Коли я захочу, щоб це закінчилося, це закінчиться, — сказав Трамп.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив у середу, що війна в Ірані триватиме стільки, скільки буде потрібно, доки не буде досягнуто всіх цілей.

Ізраїльські та американські чиновники заявляють, що готуються до щонайменше двох тижнів ударів по Ірану. Сам Трамп відмовився вказати терміни закінчення війни.

У вівторок США отримали розвіддані, що Іран почав встановлювати міни в Ормузькій протоці. Зазначається, що їх поки невелика кількість.

Трамп повідомив Axios, що американські удари у вівторок знищили 16 мінних човнів і зірвали плани Ірану.

Командувач Центрального командування Збройних сил США адмірал Бред Купер заявив, що місія Америки полягає в тому, щоб позбавити Іран можливості перешкоджати судноплавству в Ормузькій протоці.

У промові 28 лютого, коли він оголосив про перші удари по Ірану, Трамп назвав чотири військові цілі США:

знищити ракети і зрівняти з землею ракетну промисловість Ірану;

знищити іранський флот;

зробити так, щоб “терористичні проксі Ірану” більше не могли дестабілізувати регіон або світ.

зробити так, щоб Іран не створив ядерну зброю.

Раніше повідомлялося, від початку військової операції проти Ірану 28 лютого США атакували понад 5 тис. цілей.

Джерело : Axios

