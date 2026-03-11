Отрыв между венгерской оппозиционной партией Тиса и партией премьера Виктора Орбана Фидес несколько сократился. Выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрос, проведенный 21 Research Centre (21 Kutatokozpont) между 2 и 6 марта.

Опрос в Венгрии

Согласно опросу, многие венгерские избиратели все еще не определились, за кого будут голосовать на выборах.

Так, среди избирателей, которые уже определились и планируют голосовать, оппозиционная правоцентристская партия Тиса (Tisza) имеет поддержку 53%. В то же время правящую партию Фидес (Fidesz) премьера Виктора Орбана поддерживают 39% респондентов, что на 2% больше, чем в предыдущем опросе.

Опрос, опубликованный новостным сайтом 24.hu, показал, что 38% всех избирателей поддерживают Tisza, а Fidesz – 30%.

Согласно опросу, Tisza может получить 115 мест в 199-местном парламенте Венгрии, а Fidesz – 78 мест. Еще одна политическая сила – крайне правая партия Наша Родина (Mi Hazank) – преодолеет 5-процентный барьер и получит места в парламенте.

Лидер Тисы Петер Мадяр заявил, что его партия будет бороться с коррупцией, разморозит миллиарды евро из замороженных фондов Европейского Союза для стимулирования экономики и прочно закрепит Венгрию в ЕС и НАТО.

Партия Фидес указывает на другие опросы, которые показывают, что победа именно за ней. Но оппоненты Орбана говорят, что эти опросы в основном проводились институтами, которые имеют финансовые или личные связи с правящей партией.

В феврале сообщалось, что перед парламентскими выборами поддержка премьер-министра Виктора Орбана среди избирателей снизилась.

