В Угорщині скоротився відрив між партіями Орбана та опозиції — опитування
- Нове опитування показало, що партію Тіса підтримують 53% визначених виборців.
- Правлячу партію Фідес прем’єра Віктора Орбана підтримують 39% респондентів.
- Багато угорців досі не визначилися, за кого голосуватимуть на виборах 12 квітня.
Відрив між угорською опозиційною партією Тіса та партією прем’єра Віктора Орбана Фідес дещо скоротився. Вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на опитування, проведене 21 Research Centre (21 Kutatokozpont) між 2 і 6 березня.
Опитування в Угорщині
Згідно з опитуванням, багато угорських виборців все ще не визначилися, за кого будуть голосувати на виборах.
Так, серед виборців, які вже визначилися та планують голосувати, опозиційна правоцентристська партія Тіса (Tisza) має підтримку 53%. Водночас правлячу партію Фідес (Fidesz) прем’єра Віктора Орбана підтримують 39% респондентів, що на 2% більше, ніж у попередньому опитуванні.
Опитування, опубліковане новинним сайтом 24.hu, показало, що 38% всіх виборців підтримують Tisza, а Fidesz – 30%.
Згідно з опитуванням, Tisza може отримати 115 місць у 199-місному парламенті Угорщини, а Fidesz – 78 місць. Ще одна політична сила — крайньо права партія Наша Батьківщина (Mi Hazank) — подолає 5-відсотковий бар’єр і отримає місця в парламенті.
Лідер Тіси Петер Мадяр заявив, що його партія буде боротися з корупцією, розморозить мільярди євро з заморожених фондів Європейського Союзу для стимулювання економіки та міцно закріпить Угорщину в ЄС і НАТО.
Партія Фідес вказує на інші опитування, які показують, що перемога саме за нею. Але опоненти Орбана говорять, що ці опитування в основному проводилися інститутами, які мають фінансові або особисті зв’язки з правлячою партією.
У лютому повідомлялося, що перед парламентськими виборами підтримка прем’єр-міністра Віктора Орбана серед виборців знизилася.