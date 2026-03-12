Обсудили оборонную поддержку: Зеленский встретился с премьером Румынии
- Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Румынии Илие Боложаном развитие энергетической сети между двумя странами.
- Зеленский и Боложан договорились о сотрудничестве в сфере обороны и совместном контроле на пунктах пропуска украинско-румынской границы.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Румынии Илие Боложаном развитие сотрудничества в энергетической сфере и поддержку в сфере обороны.
Зеленский встретился с премьером Румынии: что известно
— Обсудили оборонную поддержку. Спасибо Румынии за военную помощь и вклады в программу PURL. Усиление ПВО – это приоритет для Украины, – заявил Зеленский по итогам встречи в четверг, 12 марта.
Глава государства подчеркнул важность развития энергетической сети между Украиной и Румынией, что поможет нашей стране в условиях дефицита из-за постоянных ударов России по энергетической инфраструктуре.
В то же время это поможет и Румынии, когда Украина будет иметь избыток электроэнергии и сможет осуществлять ее экспорт.
Поэтому, по словам президента, вопрос сотрудничества в сфере энергетики оставался одним из главных во время переговоров.
— Отдельное внимание — вопросу расширения пунктов пропуска на границе Украины и Румынии. Обсудили работу над межправительственным соглашением о совместном контроле на пунктах пропуска украинско-румынской границы, — резюмировал Зеленский.
Ранее сообщалось, что 12 марта президенты Украины и Румынии подписали декларацию о стратегическом партнерстве, которая предусматривает, в частности, документы о совместном производстве дронов и партнерстве в энергетике.
Сегодня Владимир Зеленский прибыл в Бухарест для проведения переговоров с президентом и премьер-министром Румынии.
Украинского президента пригласили на встречу Бухарестской девятки, которая состоится в мае.