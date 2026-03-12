Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Румынии Илие Боложаном развитие сотрудничества в энергетической сфере и поддержку в сфере обороны.

Зеленский встретился с премьером Румынии: что известно

— Обсудили оборонную поддержку. Спасибо Румынии за военную помощь и вклады в программу PURL. Усиление ПВО – это приоритет для Украины, – заявил Зеленский по итогам встречи в четверг, 12 марта.

Глава государства подчеркнул важность развития энергетической сети между Украиной и Румынией, что поможет нашей стране в условиях дефицита из-за постоянных ударов России по энергетической инфраструктуре.

В то же время это поможет и Румынии, когда Украина будет иметь избыток электроэнергии и сможет осуществлять ее экспорт.

Сейчас смотрят

Поэтому, по словам президента, вопрос сотрудничества в сфере энергетики оставался одним из главных во время переговоров.

— Отдельное внимание — вопросу расширения пунктов пропуска на границе Украины и Румынии. Обсудили работу над межправительственным соглашением о совместном контроле на пунктах пропуска украинско-румынской границы, — резюмировал Зеленский.

Ранее сообщалось, что 12 марта президенты Украины и Румынии подписали декларацию о стратегическом партнерстве, которая предусматривает, в частности, документы о совместном производстве дронов и партнерстве в энергетике.

Сегодня Владимир Зеленский прибыл в Бухарест для проведения переговоров с президентом и премьер-министром Румынии.

Украинского президента пригласили на встречу Бухарестской девятки, которая состоится в мае.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.