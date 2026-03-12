Производство дронов и энергетическое сотрудничество: Украина и Румыния подписали декларацию о партнерстве
- Украина и Румыния подписали важные документы о стратегическом сотрудничестве, в частности о совместном производстве беспилотников и партнерстве в энергетике.
- В то же время, во время визита в Бухарест 12 марта Владимир Зеленский обсудил с президентом Румынии Никушором Даном вопросы интеграции Украины в Европейский Союз.
- Со своей стороны, президент Румынии подтвердил поддержку Украины в этом процессе.
Украина и Румыния подписали декларацию о партнерстве
Сегодня, 12 марта, в Бухаресте президент Владимир Зеленский и новоизбранный глава Румынии Никушор Дан подписали декларацию о стратегическом партнерстве, в частности, заявление о совместном производстве оборонной продукции на территории Румынии, а именно дронов.
Также утверждены рамочные договоренности между президентами о сотрудничестве в энергетическом секторе.
Напомним, что сегодня Владимир Зеленский прибыл в Бухарест для переговоров с президентом и премьером Румынии. Руководители стран обговорили войну и продолжение поддержки, сотрудничества в военной сфере, а также поддержку в рамках ЕС и НАТО.
– Мы говорили об интеграции Украины в Евросоюз, и я подтвердил поддержку Румынии в этом процессе, – сказал Дан.
Отдельно речь шла о румынском меньшинстве в Украине. Дан получил заверение в продолжении функционировании школ на румынском языке и других прав румынского меньшинства, в соответствии с международным законодательством.
Дан пригласил Владимира Зеленского на встречу Бухаретстской девятки, которая пройдет в мае.
Президент Украины со своей стороны отметил, что Румыния в течение полномасштабной войны имела принципиальную позицию и Украина благодарна ей за это.