Президенты Украины и Румынии подписали декларацию о стратегическом партнерстве, в частности, документы о совместном производстве дронов и партнерстве в энергетике.

Украина и Румыния подписали декларацию о партнерстве

Сегодня, 12 марта, в Бухаресте президент Владимир Зеленский и новоизбранный глава Румынии Никушор Дан подписали декларацию о стратегическом партнерстве, в частности, заявление о совместном производстве оборонной продукции на территории Румынии, а именно дронов.

Также утверждены рамочные договоренности между президентами о сотрудничестве в энергетическом секторе.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский прибыл в Бухарест для переговоров с президентом и премьером Румынии. Руководители стран обговорили войну и продолжение поддержки, сотрудничества в военной сфере, а также поддержку в рамках ЕС и НАТО.

– Мы говорили об интеграции Украины в Евросоюз, и я подтвердил поддержку Румынии в этом процессе, – сказал Дан.

Отдельно речь шла о румынском меньшинстве в Украине. Дан получил заверение в продолжении функционировании школ на румынском языке и других прав румынского меньшинства, в соответствии с международным законодательством.

Дан пригласил Владимира Зеленского на встречу Бухаретстской девятки, которая пройдет в мае.

Президент Украины со своей стороны отметил, что Румыния в течение полномасштабной войны имела принципиальную позицию и Украина благодарна ей за это.

