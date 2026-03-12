Обговорили оборонну підтримку: Зеленський зустрівся із прем’єром Румунії
- Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Румунії Іліє Боложаном розвиток енергетичної мережі між двома країнами.
- Зеленський і Боложан домовилися про співпрацю у сфері оборони та спільний контроль на пунктах пропуску українсько-румунського кордону.
Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Румунії Іліє Боложаном розвиток співпраці у енергетичній сфері та підтримку у сфері оборони.
Зеленський зустрівся із прем’єром Румунії: що відомо
– Обговорили оборонну підтримку. Дякую Румунії за військову допомогу та внески в програму PURL. Посилення ППО – це пріоритет для України, – заявив Зеленський за результатами зустрічі у четвер, 12 березня.
Глава держави наголосив на важливості розвитку енергетичної мережі між Україною та Румунією, що допоможе нашій країні в умовах дефіциту через постійні удари Росії по енергетичній інфраструктурі.
Водночас це допоможе і Румунії, коли Україна матиме надлишок електроенергії і зможе здійснювати її експорт.
Тому, за словами президента, питання співпраці у сфері енергетики залишалося одним із головних під час переговорів.
– Окрема увага – питанню розширення пунктів пропуску на кордоні України та Румунії. Обговорили роботу над міжурядовою угодою про спільний контроль на пунктах пропуску українсько-румунського кордону, – резюмував Зеленський.
Раніше повідомлялося, що 12 березня президенти України та Румунії підписали декларацію про стратегічне партнерство, яка передбачає, зокрема, документи щодо спільного виробництва дронів та партнерство в енергетиці.
Сьогодні Володимир Зеленський прибув до Бухареста для проведення переговорів із президентом та прем’єр-міністром Румунії.
Українського президента запросили на зустріч Бухарестської дев’ятки, яка відбудеться у травні.
