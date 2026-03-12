Разведка США не видит признаков быстрого краха власти в Иране — СМИ
- Разведка США не видит угрозы быстрого краха власти в Иране.
- Несмотря на бомбардировки, иранское руководство сохраняет контроль над ситуацией.
- Израильские чиновники также сомневаются, что война приведет к падению режима.
Несмотря на почти две недели авиаударов США и Израиля, руководство Ирана сохраняет контроль над ситуацией и иранским обществом.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с выводами американской разведки.
Разведка США оценила ситуацию в Иране
По данным источников, многочисленные разведывательные отчеты содержат последовательный анализ: нынешний иранский режим не находится под угрозой быстрого падения.
Один из собеседников отметил, что руководство Ирана остается в основном невредимым, несмотря на масштабные бомбардировки, которые продолжаются почти две недели.
По оценке разведки США, власти в Тегеране сохраняют контроль над обществом и политической системой.
Источник также сообщил, что последний аналитический отчет американских спецслужб был подготовлен несколько дней назад.
Последствия войны и оценки союзников
На фоне эскалации конфликта президент США Дональд Трамп намекнул, что крупнейшая военная операция США с 2003 года может завершиться в ближайшее время.
Впрочем, найти приемлемый финал войны может быть сложно, если жесткая политическая элита Ирана останется у власти.
По данным Reuters, израильские чиновники во время закрытых переговоров также признавали, что нет гарантий, что война приведет к падению иранского теократического режима.
В то же время собеседники отмечают: ситуация внутри страны остается нестабильной и может измениться.
Офис директора Национальной разведки США и Центральное разведывательное управление отказались комментировать эти оценки.
Белый дом также не предоставил официального ответа на запрос журналистов.
В то же время, по данным Bloomberg, авиаудары США и Израиля уже повлияли на военные возможности Ирана.
В частности, замедлилось производство ударных беспилотников Shahed-136, хотя страна все еще имеет определенные запасы этих дронов.
По словам европейских чиновников, удары нарушили организацию производства и координацию работы предприятий, из-за чего темпы изготовления беспилотников значительно снизились.
Эксперты также предполагают, что Иран мог заранее подготовиться к ударам, распределив производственные мощности и частично разместив их под землей.