Несмотря на почти две недели авиаударов США и Израиля, руководство Ирана сохраняет контроль над ситуацией и иранским обществом.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с выводами американской разведки.

Разведка США оценила ситуацию в Иране

По данным источников, многочисленные разведывательные отчеты содержат последовательный анализ: нынешний иранский режим не находится под угрозой быстрого падения.

Один из собеседников отметил, что руководство Ирана остается в основном невредимым, несмотря на масштабные бомбардировки, которые продолжаются почти две недели.

По оценке разведки США, власти в Тегеране сохраняют контроль над обществом и политической системой.

Источник также сообщил, что последний аналитический отчет американских спецслужб был подготовлен несколько дней назад.

Последствия войны и оценки союзников

На фоне эскалации конфликта президент США Дональд Трамп намекнул, что крупнейшая военная операция США с 2003 года может завершиться в ближайшее время.

Впрочем, найти приемлемый финал войны может быть сложно, если жесткая политическая элита Ирана останется у власти.

По данным Reuters, израильские чиновники во время закрытых переговоров также признавали, что нет гарантий, что война приведет к падению иранского теократического режима.

В то же время собеседники отмечают: ситуация внутри страны остается нестабильной и может измениться.

Офис директора Национальной разведки США и Центральное разведывательное управление отказались комментировать эти оценки.

Белый дом также не предоставил официального ответа на запрос журналистов.

В то же время, по данным Bloomberg, авиаудары США и Израиля уже повлияли на военные возможности Ирана.

В частности, замедлилось производство ударных беспилотников Shahed-136, хотя страна все еще имеет определенные запасы этих дронов.

По словам европейских чиновников, удары нарушили организацию производства и координацию работы предприятий, из-за чего темпы изготовления беспилотников значительно снизились.

Эксперты также предполагают, что Иран мог заранее подготовиться к ударам, распределив производственные мощности и частично разместив их под землей.

