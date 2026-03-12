Попри майже два тижні авіаударів США та Ізраїлю, керівництво Ірану зберігає контроль над ситуацією та іранським суспільством.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на три джерела, знайомі з висновками американської розвідки.

Розвідка США оцінила ситуацію в Ірані

За даними джерел, численні розвідувальні звіти містять послідовний аналіз: нинішній іранський режим не перебуває під загрозою швидкого падіння.

Один зі співрозмовників зазначив, що керівництво Ірану залишається здебільшого неушкодженим, попри масштабні бомбардування, які тривають майже два тижні.

За оцінкою розвідки США, влада в Тегерані зберігає контроль над суспільством і політичною системою.

Джерело також повідомило, що останній аналітичний звіт американських спецслужб було підготовлено кілька днів тому.

Наслідки війни та оцінки союзників

На тлі ескалації конфлікту президент США Дональд Трамп натякнув, що найбільша військова операція США з 2003 року може завершитися вже найближчим часом.

Втім, знайти прийнятний фінал війни може бути складно, якщо жорстка політична еліта Ірану залишатиметься при владі.

За даними Reuters, ізраїльські чиновники під час закритих переговорів також визнавали, що немає гарантій, що війна призведе до падіння іранського теократичного режиму.

Водночас співрозмовники наголошують: ситуація всередині країни залишається нестабільною і може змінитися.

Офіс директора Національної розвідки США та Центральне розвідувальне управління відмовилися коментувати ці оцінки.

Білий дім також не надав офіційної відповіді на запит журналістів.

Водночас за даними Bloomberg, авіаудари США та Ізраїлю вже вплинули на військові можливості Ірану.

Зокрема, сповільнилося виробництво ударних безпілотників Shahed-136, хоча країна все ще має певні запаси цих дронів.

За словами європейських чиновників, удари порушили організацію виробництва та координацію роботи підприємств, через що темпи виготовлення безпілотників значно знизилися.

Експерти також припускають, що Іран міг заздалегідь підготуватися до ударів, розосередивши виробничі потужності та частково розмістивши їх під землею.

