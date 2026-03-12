Первое обращение нового Верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи зачитали по иранскому государственному телевидению, ведь он не появлялся на публике с момента объявления о его назначении после гибели отца, Али Хаменеи, в результате американо-израильских ударов.

Первое обращение Моджтабы Хаменеи как Верховного лидера Ирана

Отмечается, что Моджтаба Хаменеи объявил, что Ормузский пролив, который является одной из ключевых артерий мировой экономики, будет оставаться закрытым в качестве инструмента давления на США и Израиль.

Также Хаменеи в своем послании заявил, что Тегеран верит в возможность установить дружеские отношения со своими соседями, однако подчеркнул, что его страна будет продолжать атаковать американские базы в этих странах, если их не закроют.

– Мы атаковали только военные базы, и мы будем продолжать, мы должны будем продолжать и делать это, – предупредил лидер Ирана.

Однако журналисты отмечают, что известно как минимум о нескольких нападениях Ирана на гражданские объекты и цели в регионе, связанные с нефтью.

Также Верховный лидер заявил, что США и Израиль должны выплатить компенсацию за совершенные ими действия против Ирана. Он назвал обе эти страны своими врагами.

В то же время Хаменеи поблагодарил союзников и посредников Ирана в регионе, которых он назвал Фронтом сопротивления.

В частности, он упомянул о повстанцах-хуситах в Йемене, Хезболле в Ливане и проиранском иракском движении сопротивления.

Хаменеи сказал, что Иран считает их своими лучшими друзьями и призвал эти группы продолжать борьбу.

Часть послания Хаменеи была сосредоточена на упоминании о его отце и предшественнике, аятолле Али Хаменеи.

– Я имел честь видеть его тело после мученической смерти. То, что я увидел, было горой силы, — сказал он.

Отдельно Верховный лидер Ирана упомянул об ударе по школе Шаджаре Таййба в Минабе, в результате которого, по данным местных СМИ, погибло не менее 168 детей и 14 учителей.

– Мы будем особенно чувствительны к крови наших детей, – сказал он, обещая отомстить за них.

Напомним, Хезболла выпустила более 100 ракет по Израилю, ЦАХАЛ атаковал Ливан в ответ.

2 марта Хезболла заявила о “мести за кровь верховного лидера мусульман Али Хаменеи” и атаковала Израиль, в ответ ЦАХАЛ объявил наступательную кампанию.

По данным СМИ, США и Израиль обсуждали возможность проведения специальной операции на территории Ирана для обеспечения контроля над запасами высокообогащенного урана.

После того, как Моджтабу Хаменеи избрали новым верховным лидером Ирана, Дональд Трамп назвал этот выбор неприемлемым и заявил, что может поддержать убийство нового верховного лидера Ирана, если тот не уступит требованиям США.

